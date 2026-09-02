UGT exige "soluciones" frente el aumento del paro en Madrid y los ERE derivados de la IA y el calentamiento global

Fachada de una Oficina de Empleo, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), según datos publicados este mar - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha hecho un llamamiento a las administraciones para adoptar "soluciones urgentes" para dar respuesta al aumento del paro en la Comunidad de Madrid y frente a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en multinacionales derivados de la aplicación de la IA y el calentamiento global.

Si bien el sindicato reconoce que agosto "suele ser malo para el empleo", ha advertido de que los datos de este mes "confirman la peligrosa tendencia" en la que la Comunidad de Madrid es la segunda región en la que más aumenta el paro, según ha señalado la organización en un comunicado.

Así las cosas, a pesar de que se han firmando "muchos contratos" durante el pasado mes de agosto --en torno a 146.000--, apenas el 45% han sido indefinidos, y otros cuatro de cada diez duran menos de un mes, continuando así la contratación a tiempo parcial en niveles que UGT considera del todo "intolerables".

En este sentido, UGT Madrid ha reconocido su preocupación también por la "consolidación de los sesgos" por sexo y edad a la hora de contratar. Según han subrayado, las mujeres representan el 60% de las personas en paro, mientras que el desempleo de larga duración está formando sobre todo por mayores de 45 años.

Así, consideran que "es hora de actuar e invertir en políticas activas de empleo que saquen de la pobreza a grupos poblacionales" que son "muy importantes" para reactivar la economía en la Comunidad de Madrid. Se trata especialmente de mujeres y mayores de 55 años que necesitan reactivar sus carreras profesionales "urgentemente".

Respecto a los ERE en grandes multinacionales, UGT Madrid las vincula a la aplicación de la IA en los procesos tecnológicos y también a los efectos del calentamiento global, que afectan principalmente al sector de la construcción.

En conclusión, UGT Madrid ha lamentado que trabajar en la región "se complica" además por los precios de la vivienda y las condiciones precarias de empleo, sobre todo para las personas con salarios más bajos. "Hay soluciones que se deben poner en marcha en el marco del diálogo social regional", han remachado.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en la Comunidad de Madrid creció un 2,51% en agosto, con 6.881 desempleados más en relación al mes de julio, hasta alcanzar la cifra global de 280.512 en paro.