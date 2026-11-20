La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, durante una atención a medios - Ananda Manjón / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid llevará a los tribunales la orden de la Comunidad de Madrid que marca el "endurecimiento" de los servicios mínimos en la huelga de Educación y las dos instrucciones de la Viceconsejería de POlítica y Organización Educativa sobre "neutralidad" y el "refuerzo y continuidad de los aprendizajes".

Según recoge el sindicato en un comunicado, han apreciado indicios de vulneración de derechos fundamentales. Considera que desde la Consejería se actúa de "manera desesperada" ante esta huelga tratando de "dejar vacío un derecho fundamental".

Así, ha reprochado que los servicios mínimos "imponen clases normales". Ha puesto como ejemplo al profesorado de 2º de Bachillerato que deberá dar clase "con normalidad" durante el 50% de sus horas en esas materias, el 75% desde febrero y el 90% desde mayo.

"Eso no es un servicio mínimo: es el funcionamiento ordinario del servicio. La Orden se presentó al comité de huelga ya cerrada, sin negociación", ha criticado.

Por su parte, sobre la "neutralidad" reclamada, entienden que "limita la libertad sindical y de expresión" con las "advertencias disciplinarias". También han cargado contra una instrucción de refuerzo que "ordena informar a las familias de las sesiones no impartidas por grupo y materia". "En la mayoría de los casos, ese dato señala a un docente concreto", han insistido.

"Etiquetar de comunista a quien ejerce un derecho constitucional y, al mismo tiempo, abrir en los centros un canal para comunicar a la Inspección la conducta del profesorado nos recuerda uno de los episodios más bochornosos de la historia", ha reprochado.