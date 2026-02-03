UGT pide un "cambio de rumbo" a la Comunidad tras el aumento de paro en enero y apostar por la industrialización

Archivo - Fachada de la oficina del INEM, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido a la Comunidad de Madrid un "cambio de rumbo" tras el aumento del paro en el mes de enero y ha reclamado apostar por la industrialización, la especialización del sector servicios y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Así lo ha trasladado en un comunicado tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en enero con 3.659 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 278.589 personas en paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a enero de 2025, se han registrado 8.981 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,12%.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero descendió un 0,96% en relación al mes anterior, y perdió una media de 37.488 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,8% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 104.881 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.844.895 personas.

"La economía madrileña está soportada por el sector servicios, un sector volátil, con empleo precario, temporal, parcial y mal retribuido. Esto lleva a que este sector concentre el 80% de todo el desempleo en Madrid", ha advertido el sindicato en un comunicado.

UGT también ha señalado que el sector servicios está "muy feminizado" y que, tras la campaña navideña, "se arrojan datos que empeoran la situación de las mujeres, porque tres de cada cuatro nuevas paradas son mujeres, lo que lleva a que el 60% de todo el paro sea femenino".

"Necesitamos un Plan de Industria para la Comunidad de Madrid y políticas activas de empleo que cualifiquen a las personas en paro, que mayoritariamente tienen estudios que no superan el nivel de secundaria y poco especializados. Es necesario para este cambio de rumbo en el empleo madrileño, reforzar la educación pública, sobre todo, la formación profesional y la formación a lo largo de la vida", ha apuntado.