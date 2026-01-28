UGT reprocha a la Comunidad "no asumir responsabilidades" durante el temporal para proteger a trabajadores

Un coche circula por la nieve, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha reprochado que la Comunidad de Madrid no haya "asumido responsabilidades" durante la nevada de este miércoles para proteger a los trabajadores que "se han visto inmersos en situaciones complicadas para poder acceder a sus puestos de trabajo".

"Aquellas personas que no pueden teletrabajar se han sentido desatendidas por los gestores de la Administración regional al no asumir responsabilidades y tomar decisiones sobre si tenían la obligación de acudir presencialmente a su puesto o por el contrario, y por motivos excepcionales, se podía suspender y no poner en riesgo la integridad personal en muchos casos", ha lamentado el sindicato en un comunicado.

Para UGT, la situación que se ha vivido esta mañana "no era para tomar la decisión de forma generalizada en toda la región, sino en aquellas zonas afectadas por las nevadas, muy definidas y que han impedido acudir a sus puestos de trabajo para cubrir su horario habitual".

"Al igual que los medios de comunicación han trasladado la situación en la que se encontraban determinadas carreteras, los gestores regionales podían haber actuado", ha apuntado.

En cuanto a los colegios, el sindicato ha tildado de "incomprensibles" que la Consejería de Educación haya decidido que sean las direcciones de los centros escolares quienes valorasen y decidiesen si suspendían las clases o no, "pudiéndose dar la circunstancia que en la misma situación se tomasen medidas contrarias en centros incluso del mismo municipio y con poca distancia entre ellos".