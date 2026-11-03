Últimos días para visitar los altares del Día de Muertos en el Teatro Fernán Gómez y Casa de México

Altar de muertos en la Casa de México, a 4 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid encara los últimos días para visitar los altares instalados con motivo del Día de Muertos, una tradición mexicana que cada otoño llena de flores, velas, calaveras y ofrendas distintos espacios culturales de la capital.

Aunque tres de las instalaciones municipales cerraron sus puertas el lunes, el altar del Teatro Fernán Gómez y el de la Fundación Casa de México en España podrán visitarse hasta este domingo, ambos con entrada gratuita.

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa dedica su instalación de este año a la Generación del 27 y a Las Sinsombrero, las mujeres artistas e intelectuales vinculadas a este movimiento cultural cuya aportación no siempre obtuvo el reconocimiento que merecía.

El altar, ubicado en la plaza de Colón, 4, cuenta con tres niveles decorados con flores de cempasúchil, papel picado, velas, calaveritas y pan de muerto. La propuesta recuerda a creadoras como Maruja Mallo, Concha Méndez, María Zambrano, Ernestina de Champourcín, Josefina de la Torre, Rosa Chacel y Margarita Manso, junto a figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso y Manuel de Falla.

La instalación puede visitarse de 10 a 20 horas, con acceso libre y sin necesidad de inscripción previa.

UN HOMENAJE A AGUSTÍN LARA EN CASA DE MÉXICO

También hasta el 8 de noviembre permanecerá abierto el altar de la Fundación Casa de México en España, que celebra la novena edición de esta iniciativa con '¡Viva la vida\!', una instalación inspirada en los cementerios de las montañas de Michoacán.

La propuesta de este año rinde homenaje al compositor y cantante mexicano Agustín Lara (1897-1970), conocido como 'El Flaco de Oro' y autor de canciones como 'Granada', 'María Bonita' y 'Solamente una vez'. El artista mantuvo una estrecha relación con España y dedicó a la capital el conocido chotis 'Madrid'.

Su figura aparece representada como una calavera junto a un piano, mientras algunas de sus composiciones acompañan el recorrido de los visitantes. El montaje incorpora también piezas de arte popular mexicano, otros altares tradicionales y un espacio dedicado a las mascotas fallecidas, además de un lugar donde dejar mensajes en recuerdo de los seres queridos.

La instalación se encuentra en la calle Alberto Aguilera, 20, y ofrece entrada gratuita tanto para las visitas libres como para las guiadas, estas últimas sujetas a disponibilidad.

TRES ALTARES MUNICIPALES YA HAN CERRADO

La programación de este año ha contado además con otras tres instalaciones en espacios municipales, que pudieron visitarse hasta este lunes.

El Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela acogió un homenaje a destacados botánicos españoles que vinculaba la naturaleza con la concepción mesoamericana del universo. Por su parte, la Montaña de los Gatos, en el parque de El Retiro, ofreció un recorrido simbólico hacia el Mictlán, el inframundo de la tradición mexica, mediante una composición de flores, tierra, barro y otros materiales orgánicos.

El tercer altar, ubicado en el Patio de Operaciones de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, presentó una interpretación de la tradición con predominio de los tonos blancos y plateados, obra de Guillermo González.

UNA TRADICIÓN PARA RECORDAR A LOS DIFUNTOS

El Día de Muertos es una de las celebraciones más arraigadas de la cultura mexicana y tiene lugar especialmente los días 1 y 2 de noviembre. Su origen combina antiguas tradiciones indígenas mesoamericanas con las festividades católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Según la tradición, durante estas fechas las almas de los seres queridos fallecidos regresan temporalmente al mundo de los vivos para reencontrarse con sus familias, que preparan ofrendas con fotografías, alimentos, bebidas, velas y flores para recibirlas.

Entre los elementos más característicos figura la flor de cempasúchil, cuyos pétalos y aroma sirven simbólicamente para guiar a las almas; las velas, que iluminan su camino; el papel picado, asociado al viento, y las calaveras, que representan la muerte como parte de la vida.