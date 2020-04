Unidas Podemos acusa a Ayuso de no aprobar "ninguna medida" para asalariados y le pide medicalizar residencias

"Usted sabe que hay resoluciones judiciales sobre medicalización de residencias. ¿Le faltan recursos? Díganos cuál es el problema", ha insistido Morano

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha acusado hoy a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que su gobierno no ha aprobado para paliar los efectos económicos de esta crisis "ninguna medida" de apoyo a los trabajadores asalariados, como sí ha hecho el Estado, al tiempo que le ha pedido que medicalice de forma efectiva las residencias.

En el turno de réplica de los portavoces parlamentarios en un debate extraordinario desarrollado este miércoles en el Parlamento regional, Morano ha dicho que Ayuso ha parecido durante sus intervenciones "la jefa de la oposición" al Gobierno de España. "A Esperanza Aguirre le salió mal contra Mariano Rajoy", le ha lanzado.

El diputado de Podemos también le ha pedido que "no trivialice con la comida de los niños" más necesitados de la región a los que alimentan en establecimientos de comida rápida. Y ha señalado que miembros y ayuntamientos donde gobierna Unidas Podemos han trabajado ayudando a familias necesitadas o poniendo a disposición las bolsas municipales para nuevo personal en residencias de mayores.

Morano ha preguntado a Díaz Ayuso por sus propuestas sobre una nueva ley de residencias, sobre un plan de inversión extraordinario, un foto de garantías para la Cultura o dedicar un 2 por ciento de la inversión pública en Ciencia. También le afeado que se saltara la cuarentena para "hacerse fotos" en el hospital temporal de Ifema.

"No le hemos criticado por ir a misa, sino por haber dejado la conferencia de presidentes. Podía haber enviado a Aguado. ¿Problemas en el paraíso, señora presidenta? Los madrileños no deberían pagarlo. ¿Por qué ha cerrado los centros de salud. Porque ha necesitado ese personal para Ifema porque no tenía recursos. Le hemos planteado de donde sacarlos: un impuesto para los más ricos. La clase a la que usted defiende van ganando, por el momento", ha apostillado.

Jacinto Morano también ha preguntado a la presidenta madrileña en qué real decreto o documento el Gobierno de España le impide comprar material y por qué habla de aprobado general a los escolares "que nadie ha plateado". "Crea muñecos de paja para atacar a los demás", le ha afeado.

PLAN DE CHOQUE

También le ha reprochado que no les haya trasladado las medidas contenidas en el plan de choque en residencias. "Me encantanría que medicalizara las residencias y que ponga equipos. Pero no, solo habla de Iglesias. No se ha limitado competencias en gestión de residencias. Le voy a citar a Jorge Javier Vázquez: ¿qué pinta Pablo Iglesias en este asunto?", ha inquerido.

"Usted sabe que hay resoluciones judiciales sobre medicalización de residencias. ¿Le faltan recursos? Díganos cuál es el problema", ha insistido Morano.

El diputado de Unidas Podemos ha confesado que "se equivocaron" al darle confianza al Gobierno regional en el inicio de la crisis, cuando el 9 de marzo reunió a los portavoces parlamentarios para contarles el cierre de las clases. "Pero no fue un cierre, sino una suspensión de las clases, ya que obligaron a los profesores a seguir yendo. Confiamos en la suspensión de la actividad parlamentaria porque nos iba a reunir. Pero no nos ha dado datos. Le pedíamos información y nunca nos contestaba", ha criticado.

Por último, el portavoz parlamentario ha recordado que a la manifestación del 8M, que Ayuso ha puesto como centro de la propagación del virus, acudieron varias diputadas del PP. Y que tres días antes de la marcha Salud Pública de la Comunidad "dijo que se podía asistir a no ser que tuvieran contacto con alguna contagiada".