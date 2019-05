Unidas Podemos subirá un 40% presupuesto en violencia machista y podría expropiar pisos vendidos a fondos buitre

Publicado 13/05/2019 11:48:35 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia regional, Isabel Serra, ha anunciado este lunes que si gobierna subirá un 40 por ciento el presupuesto en violencia de género y podría expropiar los pisos del Ivima vendidos a los fondos buitre.

En un desayuno informativo, Serra cree "imperativo" introducir el feminismo en las aulas con una asignatura de feminismo en los colegios. "En esta asignatura los niños y adolescentes obtendrían educación afectiva - sexual e información sobre derechos sexuales y reproductivos, pero eso tiene inevitablemente que ir acompañado de una sanidad pública que garantice el derecho al aborto, que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres y que sigue derivándose a clínicas privadas, especialmente en Madrid", ha apuntado.

Además, la aspirante regional de Unidas Podemos se ha comprometido a crear un centro-crisis 24 horas para víctimas de agresiones sexuales en una región en la que se produce "una violación cada dos días y cinco delitos relacionados con la libertad sexual diariamente".

Serra también apuesta por una equiparar por ley a las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres, con las familias numerosas. "Que es mucho más sencillo de hacer que atribuirle derechos al concebido no nato, como dijo en este mismo foro Isabel Díaz Ayuso, demostrando que más que propuestas que solucionen los problemas de los madrileños tiene ocurrencias y llamadas de atención, como si eso fuera a evitar la descomposición del Partido Popular", ha apostillado.

TRANSICIÓN "VERDE Y MORADA"

El programa de Unidas Podemos también ofrece una propuesta de transición verde y morada. "Necesitamos un de forma urgente un Plan de Acción por el Clima para descarbonizar Madrid. Una reducción del 25 por ciento para 2025, creando empleos verdes de calidad; un proyecto de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética, teniendo en cuenta que el 40 por ciento de las emisiones contaminantes proviene de viviendas en mal estado. El cual nos permitiría ahorrar energía, rebajar la contaminación, bajar el coste de los suministros para las familias y generar empleo verde", ha prometido.

La parlamentaria autonómica también ha hecho una apuesta por un transporte público que garantice la accesibilidad a las personas con diversidad funcional y pensado para los vecinos de la periferia y colectivos sociales más necesitados (parados de larga duración, bajo nivel de renta y jóvenes).

POLÍTICA DE VIVIENDA, EDUCACIÓN, SANIDAD Y JUSTICIA

En materia de vivienda, ha planteado ampliar el parque público de viviendas a 40.000 viviendas "movilizando vivienda vacía, con una política fiscal progresiva y orientada a esta movilización". En este punto ha prometido recuperar los pisos del Ivima "regalados por el PP" a los fondos públicos a través de una demanda judicial y, si eso es muy costoso, aplicando las competencias comunitarias en materia de expropiación.

Isa Serra también ha propuesto una renta mínima "que no se convierta en un laberinto administrativo para quienes menos tienen" y que garantice acceso a todas las personas y hogares que lo necesitan.

En Sanidad, ha propuesto aumentar su presupuesto un 25 por ciento y una Ley de Salud Mental "que acabe con las listas de espera inasumibles para niños y adolescentes, con un Sistema de Atención Temprana que acabe con tanto abandono a familias y niños". Sobre la educación concertada, ha proyectado "a medio plazo" una reversión de privatizaciones.

Y preguntada por la política universitaria, la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad quiere volver a los precios de las tasas de 2008 "y avanzar de las becas y reducción de los precios, es lo que garantiza que tengamos una educación superior de calidad pública". También propone revertir el proceso de Bolonia, "que ha significado más precarización, empeoramiento de los niveles de educación y el acceso de los bancos y grandes empresas en la universidad".

En Justicia, Isabel Serra se postula a invertir en las sedes judiciales para "que no se caigan en pedazos" y por una Justicia gratuita, con más turnos de abogados de oficio, para que pueda acceder todo el mundo. "Queremos garantizar la asistencia letrada a víctimas machistas y que todo niño y niña pueda acceder a asistencia letrada para garantizar sus derechos", ha añadido.

Entre otras medias, también quiere una jornada de 35 horas para todos los empleados públicos, acompañada de un aumento del personal y una Ley de Homologación de los Empleados de contratas, hospitales de gestión mixta y privada, a las condiciones de los y las empleadas públicos.

"Nuestro proyecto está pensado para el bienestar de las mayorías sociales, no para el interés de entidades como Uber o Cabify que tributan en paraísos fiscales y precarizan el empleo. Está pensado para el bienestar de los jóvenes, y no para el interés de entidades bancarias que predican responsabilidad social pero que, a pesar de que sus beneficios no dejan de aumentar , anuncian despidos colectivos masivos o han protagonizado casi dos terceras partes de los desahucios por ejecución hipotecaria, como el Banco Santander. Hay que decirlo alto y claro: la banca en este país es responsable de los desahucios", ha concluido la candidata.