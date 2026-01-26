La Universidad Carlos III desarrolla una plataforma basada en IA para mejorar la movilidad en Madrid

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presenta NEXMO Datahub. - UC3M

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado una plataforma basada en Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos, denominada 'NEXMO Datahub', que permite modelos analíticos avanzados, predicciones de alta precisión y nuevos servicios derivados del enriquecimiento inteligente de los datos para mejorar la movilidad en la ciudad de Madrid.

En un comunicado, el centro universitario ha explicado que este espacio de datos está diseñado para impulsar el intercambio Qseguro y confiable de datos en infraestructura, logística y movilidad compartida" en la ciudad.

Una herramienta abierta a organizaciones públicas y privadas con la que se busca desarrollar "soluciones innovadoras para conseguir una movilidad más inteligente y sostenible". "Este espacio de datos interoperable permite compartir, descubrir y utilizar datos de movilidad de manera segura, confiable y alineada con los principios europeos", ha explicado.

Esta iniciativa nace como resultado del proyecto de investigación MovEDIHub, liderado por el profesor Santiago Martínez de la Casa, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UC3M, en colaboración con el proyecto EDIH Madrid Región, y es el germen de una futura spin-off participada por la Universidad.

"Esta iniciativa busca acelerar la transformación digital del sector mediante el intercambio de datos entre administraciones públicas, universidades, grandes corporaciones y startups", ha explicado Santiago Martínez de la Casa, quien ha destacado que este proyecto "cobra especial relevancia en el marco de la reciente Ley de Movilidad Sostenible, que establece la compartición de datos como uno de sus pilares fundamentales para mejorar la competitividad de la región".

PRESENTACIÓN

NEXMO fue presentado en un evento celebrado el 23 de enero en el Espacio Digitaliza Madrid, durante el que se analizaron otros proyectos referentes, como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) del Ministerio de Transportes, el proyecto EDINT de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), y soluciones desarrolladas por la EMT, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

El ecosistema de NEXMO está abierto a la participación en sus grupos de trabajo, en el desarrollo de casos de uso y la exploración de oportunidades dentro del hub, tanto para administraciones públicas como operadores de movilidad, pasando por empresas tecnológicas, universidades y otros agentes del sector.

"Formar parte de NEXMO significa integrarse en una red donde la colaboración, la soberanía del dato y la innovación se convierten en ventajas competitivas y en instrumentos de transformación para la movilidad del futuro", remarca en su página web.