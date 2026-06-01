Las universidades madrileñas utilizan por primera vez dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude en la PAU

Los examinadores recogen los dispositivos electrónicos en el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que acogen en estos días los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26, utilizan por primera vez dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude.

Así lo ha detallado este lunes la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rosa de la Fuente, a los medios de comunicación con motivo de los exámenes de la Selectividad que se desarrollan hasta este jueves en la región.

"Siempre decimos que no pueden tener los dispositivos, que tienen que estar apagados, pero es verdad que nos preocupan dispositivos que son imperceptibles como los micropinganillos o las gafas de Inteligencia Artificial (IA) generativa. Nos preocupa todo lo que pueda servir para cometer fraude", ha apuntado.

Ante la "proliferación" de formas de fraude académico que están utilizando los entornos digitales, los centros universitarios, asesorados también por los centros de Secundaria, han desarrollado medidas especiales, como pasar aleatoriamente dispositivos de detección de radiofrecuencias para evitar que "haya comunicaciones y que se pueda utilizar estos medios para copiar".

DETECTAR SIN PERTURBAR LA PRUEBA

Esta herramienta detecta que hay un móvil encendido o aquellos objetos que no se detectan a primera vista. La finalidad es no perturbar el aula mientras se hace la prueba. Cuando un vocal del aula va a detectar algún teléfono que esté encendido, el dispositivo vibra.

Si el vocal no sabe exactamente a quién pertenece el dispositivo o tiene dudas, lo recolocará en el aula en otro sitio. En cualquier caso, tendrá que proceder a seguir un protocolo: marcar el examen y dejar al estudiante que continúe la prueba para velar por la presunción de inocencia del estudiante.

"El tribunal de sede determinará la tipología de la falta. Si es grave, va a conllevar probablemente un suspenso y una no calificación de ese examen. Si hay reiteración o lo que encontramos es una conversación con un pinganillo, será falta muy grave y podrá incluso no solamente suspender ese examen, sino toda la prueba. Tenemos que garantizar la igualdad de mérito entre todos los que participan en la prueba", ha defendido De la Fuente.

ADAPTACIÓN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

La vicerrectora de Estudiantes de la Complutense ha reconocido que la tecnología "avanza a unas velocidades que no sabemos", por lo que el año que viene volverán a revisar este protocolo para tomar las medidas que "sean necesarias".

"Pero yo creo que es verdad que el que se esté jugando la prueba de hoy no va a hacer uso de estas tecnologías. Yo creo que va a ser muy minoritario, pero sí que es disuasorio y que iremos adaptando la tecnología hasta que encontremos las medidas suficientes", ha subrayado.

En este sentido, ha reconocido señalado que los vocales del aula tienen la instrucción de hacer una vigilancia "activa, quizás más que ningún año" para detectar comportamientos que "normalmente a lo mejor no prestaban antes atención". "Tenemos este detector este que es muy piloto. Queremos ver cómo funciona", ha aseverado.