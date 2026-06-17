Las universidades públicas de Madrid incorporarán 1.395 plazas de personal docente, investigador y administración

Archivo - Exterior de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense durante la celebración del 30 aniversario de la película 'Tesis' - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado la incorporación de 1.395 nuevos profesionales a las seis universidades públicas de la región, después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este miércoles la convocatoria de la oferta de empleo, mediante concurso público de acceso.

De estas plazas, 1.014 serán para personal docente e investigador y 381 para técnico de gestión y de administración y servicios, ha indicado el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín.

Tras recibir las peticiones de estos centros, la Universidad Complutense es la que cuenta con más puestos asignados en la presente convocatoria con un total de 400. Le sigue la Politécnica con 366, la Autónoma con 272, la Rey Juan Carlos con 168, la de Alcalá con 101 y la Carlos III con 88.

Se trata de una oferta de empleo propuesta por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que recoge la tasa de reposición, fijada hasta un máximo del 120% para los sectores prioritarios y del 110% para el resto.

Igualmente, se reserva un 15% a los investigadores doctores que cumplan con los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica dentro del Programa Ramón y Cajal, que promueve la incorporación de profesionales españoles o extranjeros en centros de I+D.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suscrito recientemente un acuerdo con los rectores de estas seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual por el que recibirán casi 14.800 millones de euros en el periodo 2026/31.

Este sistema de financiación, que por primera vez tendrá carácter plurianual, permitirá a los centros públicos madrileños disponer de estabilidad económica para planificar su crecimiento, acometer inversiones y reforzar sus servicios.

El sistema universitario madrileño está formado por 20 centros públicos y privados y ofrece más de 1.800 títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado a sus más de 300.000 estudiantes. Esta cifra, el 20% del total nacional de alumnos, supone la mayor concentración universitaria española y una de las más grandes de Europa.