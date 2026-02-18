UNRWA, COGAM y la periodista Soledad Gallego-Díaz, entre las propuestas del PSOE para las Medallas de Honor y Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha enviado su propuesta de candidaturas a las Medallas de Honor y Madrid, entre los que se encuentran UNRWA España, el colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Madrid (COGAM) y la periodista Soledad Gallego-Díaz.

En concreto, el PSOE propone distinguir a UNRWA España por su "labor sostenida" de ayuda humanitaria y sensibilización en favor de la población refugiada de Palestina y por "su contribución a reforzar la conciencia solidaria de la ciudadanía madrileña", según ha informado en un comunicado.

También plantea reconocer a COGAM por "cuatro décadas de lucha por los derechos LGTBI+ y su papel fundamental en avances como el matrimonio igualitario y en la consolidación de Madrid como referente internacional de diversidad"; y a la periodista Soledad Gallego-Díaz, dedicada a "la defensa de la libertad de información, el pensamiento crítico y los valores constitucionales" y quien fue la primera mujer directora de 'El País'.

En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, el PSOE propone la concesión de la Medalla de Honor a Emilia Lozano, "referente" del activismo social y vecinal, por su trabajo con jóvenes migrantes en situación de calle a través del movimiento Somos Acogida y del proyecto La Casa de la Solidaridad.

"Madrid es mucho más que la imagen que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida traslada. Es su gente comprometida, sus asociaciones vecinales, sus organizaciones sociales y culturales. Reconocerlas es también reivindicar un modelo de ciudad que sitúa en el centro la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos y el orgullo de ser una capital abierta, plural y profundamente democrática", ha defendido la portavoz socialista, Reyes Maroto.

La candidatura socialista reconoce también a Provivienda, por su trabajo en el "acceso a la vivienda digna y la prevención de la exclusión residencial", y a la Federación Mujeres Jóvenes por su "compromiso con la igualdad real de las mujeres jóvenes y su defensa del derecho al aborto".

En la lucha contra la trata y la explotación sexual, el PSOE propone a la organización APRAMP, que atiende de forma integral a mujeres en situación de trata y explotación sexual, por su labor de sensibilización social.

En el ámbito cultural y científico, se plantea la distinción al Planetario de Madrid, institución que "durante 40 años ha democratizado el acceso al conocimiento científico y ha reforzado el compromiso de la ciudad con la educación y la innovación".

La propuesta se completa con el reconocimiento a la Asociación El Fanal por su trabajo con familias en riesgo de exclusión en la Cañada Real; al CDE Dragones de Lavapiés por su modelo de deporte como herramienta de integración; y a la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, con mención especial a la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, por su defensa del patrimonio histórico, cultural y natural y su contribución al reconocimiento del 'Paisaje de la Luz' como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Desde el PSOE han defendido que con estas candidaturas reafirman su compromiso con "un modelo de ciudad basado en la igualdad de oportunidades, la convivencia y la defensa de los derechos" y por reconocer públicamente a quienes "hacen de Madrid una ciudad más justa, solidaria y democrática".