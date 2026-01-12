Los usuarios de la EMT aumentaron un 6,6% en noviembre en Madrid y subieron un 1,3% los viajeros en Metro

Autobús urbano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), a 26 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse en la ciudad de Madrid subieron un 6,6% en noviembre y los que se decantaron por el Metro crecieron un 1,3% de media el pasado mes de noviembre con respecto al mismo mes del año anterior.

Según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 45,32 millones de pasajeros en el mes de octubre. En Metro de Madrid, 66,84 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en el undécimo mes del año.

En la Comunidad de Madrid, un total de 52,3 millones de viajeros usaron el autobús en octubre lo que supone un 5,5% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 5,7% a nivel nacional. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región ha crecido un 6,7%.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+13,1%), Castilla - La Mancha (+7,8%) y Baleares (+6,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron País Vasco (+0,3%) y Aragón (+1,6%).