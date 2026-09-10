Los usuarios de la EMT caen un 11,6% en julio y los viajeros de Metro de Madrid retroceden un 0,2%

Archivo - El autobús G de Ciudad Universitaria, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse por la capital en el mes de julio cayó un 11,6% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el número de usuarios que se decantó por la red de Metro de Madrid retrocedió un 0,2%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 35,97 millones de pasajeros en el mes de julio. En Metro de Madrid, más de 54,88 millones de personas usaron la red del suburbano en sus desplazamientos en el séptimo mes del año.

De esta forma, Metro de Madrid es el que más viajeros acumuló del conjunto de ciudades españolas que disponen de red de Metro (siete), aunque anotó el peor dato en cuanto a crecimiento interanual, siendo la única en tasa negativa.

En total, más de 41,60 millones de viajeros usaron el autobús en la Comunidad de Madrid durante el mes de julio, lo que supone una caída del 9,8% respecto al mismo mes de 2025, frente al 0,3% de incremento a nivel nacional.

En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región ha descendido un 1,4%. Del mismo modo, la variación media del uso de la EMT hasta el séptimo mes de 2025 ha bajado un 2,4%, mientras que en Metro el crecimiento ha ascendido hasta el 3,1%.