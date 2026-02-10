Los usuarios de Metro alcanzan los 736 millones en 2025 y los viajeros en la EMT superan los 510 millones

Archivo - Una mujer en la estación de Atocha de Metro, a 25 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de Metro subieron un 3% en 2025, con 736 millones de viajeros y los viajeros de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid aumentaron un 7,6%, hasta un total de 512 millones de usuarios, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diciembre, el número de viajeros que optó por los autobuses de la EMT para desplazarse en la capital subieron un 5,5% y los que se decantaron por el Metro crecieron un 1,6% de media el pasado mes de diciembre con respecto al mismo mes del año anterior.

Los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 42,14 millones de pasajeros en el mes de diciembre. En Metro de Madrid, casi 64,07 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en diciembre.

En total, en la Comunidad de Madrid 48,43 viajeros usaron el autobús en diciembre lo que supone un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 3,6 a nivel nacional,. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región un 6,7%.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,5%), Comunitat Valenciana (+11,5%) y País Vasco (+10%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 10%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

DATOS NACIONALES

El número de viajeros que utilizaron el transporte público en España superó los 5.784 millones en el conjunto del año 2025, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior.

En diciembre, más de 468,9 millones de pasajeros optaron por el transporte público en nuestro país, un 3,6% más que en el mismo mes de 2024. Este crecimiento se vio impulsado tanto por el transporte urbano como por el interurbano, con incrementos del 3,4% y 3,6%, respectivamente.

En lo que respecta al transporte interurbano, que contabilizó un total de 134 millones de viajeros en diciembre, el comportamiento por modos fue dispar. Mientras que el uso del autobús lideró el crecimiento sectorial con un repunte del 6,8%, el transporte por ferrocarril registró una variación más moderada del 0,3%, logrando alcanzar los 55,1 millones de usuarios.

Dentro del sistema ferroviario, destaca de forma excepcional el incremento en la Media Distancia, cuyo volumen de pasajeros se disparó un 91,7% hasta rozar los 3,4 millones. Por su parte, la Larga Distancia creció un 1,3% (superando los 4 millones de viajeros), siendo la Alta Velocidad el segmento con mayor empuje dentro de esta categoría, con un aumento del 1,7% y más de 3,4 millones de usuarios.