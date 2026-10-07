Valdecarros inicia la cuenta atrás para la llegada de las grúas: más de 51.000 viviendas, el 55% de ellas con protección

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valdecarros ha iniciado este miércoles "la cuenta atrás para la llegada de las grúas" a uno de los mayores desarrollos residenciales y urbanístico de toda Europa, con hasta 51.656 viviendas de nueva construcción, el 55% de ellas con algún grado de protección pública, según ha subrayado el presidente de la Junta de Compensación, Luis Roca de Togores.

"Una ciudad dentro Madrid", ha definido la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha visitado este miércoles los terrenos del nuevo desarrollo, acompañada de los consejeros de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

En concreto, en este nuevo barrio se proyecta un gran parque residencial con la construcción de 51.656 viviendas y está previsto que llegue a albergar una población equivalente a la de la ciudad de Badajoz o de Salamanca, con 150.000 habitantes.

Del total de las residencias, el 55% (28.410) cuenta con algún tipo de protección. La Comunidad cuenta con unas 10.000 viviendas (7.400 del Plan Vive y 2.600 de la AVS), mientras que el Ayuntamiento dispone de 10.161 y el Gobierno central de 3.560.

"Facilitamos desarrollos en una región libre, alegre, abierta y que defiende a quien quiere crecer y prosperar, en base a metas, a sueños, a esfuerzo, a trabajo. Dentro de unos años, miles de personas que serán madrileños desde el primer día estarán recorriendo estas calles y quizá recuerden las dificultades que tuvimos que sortear para poner todo esto en marcha", ha señalado la presidenta.

Se prevé que las primeras viviendas, 13.300 del total, comiencen a construirse a principios de 2027. "Comenzamos la cuenta atrás para la llegada de las grúas en un desarrollo que es el mayor de Madrid y con toda probabilidad uno de los mayores de Europa. Han sido casi 30 años, diferentes gobiernos, distintas administraciones, pero un mismo proyecto. Ha sido un trabajo arduo, muy arduo, pero el resultado bien lo vale", ha remarcado Luis Roca.

La Junta de Gobierno de Madrid aprobó el pasado día 24 de manera definitiva el proyecto de reparcelación de este nuevo barrio, cuyos terrenos se ubican en el distrito de Villa de Vallecas como último ámbito por ejecutar de los Desarrollos del Sureste.

MÁS DE 19,2 KILÓMETROS DE METROS CUADRADOS

Este nuevo barrio se asienta sobre una superficie de 19,2 kilómetros de metros cuadrados, la misma dimensión que tiene, por ejemplo, Arroyomolinos (11.647 viviendas, según el censo del INE de 2021), Torrelodones (8.857 viviendas) o el municipio malagueño de Torremolinos (42.938 viviendas).

Valdecarros delimita al norte con Mercamadrid, La Atayuela y el Ensanche de Vallecas; al este, con la carretera A-3; al sur con la M-50; al este, con el Ensanche de Vallecas, y al oeste con el parque lineal del Manzanares. Este ámbito, situado en el interior de la M-45 como prolongación del Ensanche de Vallecas, nace para convertirse en un nuevo polo residencial, económico y de inversión para Madrid.

Se ha concebido como un modelo urbano sostenible, completo, conectado, un ámbito en el que la amplia oferta residencial irá acompañada, desde el primer momento, de la creación de grandes zonas verdes, nuevas dotaciones públicas, espacios para la actividad económica y todos los servicios necesarios para garantizar la calidad de vida de sus futuros habitantes, ha indicado Sanz.

Entre los servicios más singulares destaca la implantación de una línea de autobús eléctrico con plataforma reservada y prioridad semafórica que contará con paradas cada 300 y 500 metros, que conectará con el resto de desarrollos del sureste (Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros). Las frecuencias de paso serán de, al menos, cada tres minutos.

Este ámbito vallecano se estructura como un barrio con gran permeabilidad peatonal y prioridad para la movilidad blanda. De hecho, se han eliminado pendientes para que sea un barrio llano y accesible para todos sus habitantes. Se han diseñado 127 kilómetros de vías peatonales y ciclistas.

SEIS VECES EL RETIRO

Se prevé la plantación de 110.000 árboles en este nuevo pulmón para los madrileños, que ganará 700 hectáreas de zonas verdes distribuidas en diferentes espacios, el equivalente a seis veces el parque del Retiro.

Valdecarros movilizará una inversión de más de más de 8.000 millones de euros y generará hasta 480.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su ejecución. Se prevé que, una vez concluido el barrio, se mantendrán más de 70.000 puestos de trabajo vinculados a su actividad económica.

En todo el ámbito (1.920 hectáreas) se han reservado 349 hectáreas para para equipamientos sociales, entre los que destaca la construcción de, al menos, un gran hospital, varias residencias para la tercera edad y varios colegios; 69 hectáreas para uso industrial; 20,9 hectáreas se destinarán a superficie comercial --con tres grandes centros comerciales--; 12,9 hectáreas, para terciario de oficinas -destacarán dos torres de oficinas de hasta 44 plantas-, y superficies para dotacional privado con gasolineras y otros espacios.