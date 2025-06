Valdemorillo prevé tener listo en 2026 el nuevo plan urbanístico que marcará el futuro del municipio

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena (PP), ha anunciado este miércoles que el municipio tendrá listo un avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el primer semestre de 2026, un documento que, según sus palabras, dibujará "el horizonte de construcción de vivienda en el municipio".

"Estamos ahora mismo trabajando en la redacción de un nuevo planeamiento general que pretende dibujar un modelo de pueblo de Valdemorillo para los próximos años. Espero que en el primer semestre del año 2026 tengamos un avance de planeamiento", explicó ayer en una entrevista en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press.

El regidor repasó los principales hitos de la legislatura, destacando como "ampliamente cumplidos" la mayoría de los compromisos del acuerdo de Gobierno y del programa electoral del PP. "El balance de estos dos años de legislatura es altamente positivo", señaló el alcalde, quien destacó especialmente la renovación de más de 5.000 puntos de luz del alumbrado público y la adjudicación del nuevo contrato de recogida de residuos, "los dos contratos más importantes que ha celebrado el Ayuntamiento de Valdemorillo en su historia", dijo.

Respecto a infraestructuras, Villena indicó que se ha ejecutado un plan de asfaltado de casi un millón de euros en urbanizaciones y que en junio se pondrá en marcha un segundo que llegará al casco urbano. "Cuando se hayan terminado estos dos planes de asfaltado habremos llegado a los dos millones de inversión y habremos actuado en casi 100 calles", explicó.

Igualmente, anunció inversiones de 1,5 millones en el polideportivo de La Dehesa y 2 millones en Las Heras. "Queremos disponer de instalaciones deportivas de la máxima calidad. Seremos una ciudad referencia en el deporte en la Sierra Oeste", aseguró.

IMPUESTOS Y SEGURIDAD

El primer edil valdemorillense subrayó que el municipio aplica una "política fiscal baja", con el IBI al mínimo legal y bonificaciones al 50% por instalación de placas solares, de las que se han beneficiado cientos de familias.

Sobre la tasa de basuras, señaló que "la ley 7/2022 obliga a repercutir el 100% del coste" y que se ha diseñado una tasa que atiende la singularidad de un municipio con muchas viviendas unifamiliares. "Vamos a resolverlo con celeridad y yo creo que para bien de todos los vecinos", añadió.

En materia de seguridad, Villena destacó la colaboración con Guardia Civil y Policía Local. "Tenemos buenos datos de delincuencia y mantenemos a raya la okupación y las viviendas turísticas", afirmó. No obstante, reiteró su demanda de más efectivos para el cuartel local de la Benemérita: "Es una reclamación importante desde hace tiempo. A veces las patrullas no están lo suficientemente bien dotadas".

Además, el alcalde denunció el impacto de la ley de residuos en los municipios y reclamó su reforma desde la Federación Española de Municipios y Provincias. "La ley nos obliga a repercutir el 100% de los costes de la gestión de residuos. Pedimos que se module", dijo. También lamentó la falta de presupuestos generales: "Las previsiones de ingresos que nos comunicó Hacienda no son reales".

Sobre la oposición municipal, el regidor de Valdemorillo fue tajante: "Tenemos una oposición destructiva. Es el no por el no. No hay propuestas constructivas ni voluntad de diálogo".

EDUCACIÓN, SANIDAD Y TRANSPORTE

La relación del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, en cambio, es "buena", según Villena. "Estamos desarrollando hasta el último céntimo el Plan Regional de Inversión y participamos en programas como Pueblos con Vida", aseguró.

En materia sanitaria, el primer edil de Valdemorillo adelantó que "se van a hacer mejoras en el consultorio local" y expresó su voluntad de avanzar hacia un nuevo centro de salud.

En educación, defendió la necesidad de "mejorar la oferta para atender la demanda social de las familias". Actualmente, Valdemorillo cuenta con tres centros educativos: el CEIP Juan Falcó, un instituto de secundaria y bachillerato, y un centro privado que cubre todas las etapas.

El transporte fue otro de los ejes de la entrevista. Villena reclamó al Gobierno regional refuerzos en las líneas 669, 630 y 641-642, y una ampliación del trayecto para que cubra más urbanizaciones. "Tenemos que duplicar la M-600 porque es nuestra principal vía de comunicación", subrayó a continuación.

Sobre la vivienda, admitió la falta de oferta asequible. "Tenemos varias unidades de actuación que se pueden urbanizar y edificar inmediatamente", señaló el alcalde de Valdemorillo, añadiendo que en los últimos años se ha construido sobre todo en parcelas sobrantes de urbanizaciones.

EMPLEO Y FUTURO

En materia de empleo y emprendimiento, Villena celebró que Valdemorillo se haya sumado a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste, que gestiona fondos europeos para iniciativas privadas. "Queremos que quien tenga un proyecto emprendedor encuentre apoyo en Valdemorillo", dijo.

También destacó el portal municipal de empleo y la participación en programas autonómicos. "Hemos solicitado la incorporación de 10 trabajadores de distintas categorías profesionales", informó.

Mirando al futuro, marcó dos objetivos clave: el avance del planeamiento urbanístico y la recepción formal de las urbanizaciones. "Tenemos 15 urbanizaciones y debemos recepcionar sus obras para canalizar inversión", declaró.

Preguntado por si se presentaría a las próximas elecciones municipales, el alcalde se mostró dispuesto: "Estoy a disposición de mi partido para 2027. Tengo ganas, tengo fuerza y tengo ideas para seguir trabajando por Valdemorillo".

En el terreno cultural, Santiago Villena celebró que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción haya sido declarada Bien de Interés Cultural. "Es más que una iglesia, parece una catedral. Es un edificio majestuoso", describió.

Además, el entrevistado avanzó que se trabaja en la declaración como Bien de Interés Patrimonial de la antigua fábrica de cerámica y vidrio, hoy Casa de Cultura. Y defendió la tradición taurina del municipio: "Nuestra feria es la primera de la temporada en España y goza de muy buena salud", señaló.

Por último, Valdemorillo, que cuenta actualmente con 14.500 vecinos y más de 100 kilómetros cuadrados de extensión, se presenta, en palabras del alcalde, como "un enclave con una naturaleza exuberante, con un núcleo fundamental que es el pueblo y 15 urbanizaciones que se distribuyen en los cuatro puntos cardinales del municipio". "Es un planazo enorme para cualquiera que viva en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra parte del país", finalizó Santiago Villena.