Valeria Fragola, la alumna con mejor nota de la PAU que descubrió su calificación al grabar un TikTok: "Estoy contenta"

Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 com - Alberto Ortega - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valeria Fragola, alumna del Miraval International School del municipio de Boadilla de Monte, ha obtenido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026 en la Comunidad de Madrid y lo ha descubierto mientras grababa un TikTok con sus amigas en el parque.

A unas semanas de irse de Interrail con sus amigas, la estudiante de 2º de Bachillerato ha detallado este jueves que había quedado con sus compañeras de clase para realizar "el típico vídeo de reaccionando a las notas" de la Selectividad, que es muy popular en redes sociales.

"Yo digo lo que creo que he sacado y mis amigas me dicen la nota que realmente he sacado. Entonces yo lo primero que he preguntado es si entro en la carrera. Si no entraba, pues no iba a continuar con el vídeo. Me han mirado con cara de '¡Ostras, Valeria! Luego he calculado la nota y me he quedado flipando. Estoy muy contenta", ha subrayado en conversación con los medios de comunicación.

En concreto, la joven de 17 años ha obtenido un 9,99, una décima más que tres alumnos del IES Ramiro de Maeztu (Madrid), IES Laguna Joatzel (Getafe) y el Colegio Amanecer (Alcorcón), por lo que calcula que con su media de Bachillerato, que se sitúa en el 10, ha obtenido un 13,9 en la Selectividad.

QUIERE ESTUDIAR MEDICINA

"Quiero estudiar Medicina. Poco a poco iré viendo la especialidad que quiero hacer", ha señalado la estudiante boadillana, que ha contado que está pensando elegir la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque no ha descartado otras opciones hasta "mirarlo todo". Si no entraba a este grado, se había planteado elegir Ingeniería Aeroespacial o Física.

Valeria ha asegurado que "no estaba nerviosa" por hacer la PAU porque es "como los exámenes que ha ido haciendo" a lo largo de Bachillerato, con la excepción de que tenía "aún más tiempo para preparárselo". "Simplemente con constancia, ir estudiando y hacerse muchos exámenes de años anteriores", ha añadido.

Por ello, ha animado a los jóvenes que se presentarán en el próximo curso a que "no se pongan nerviosos" en la prueba, ya que "pueden jugar en contra" suya. Ha recalcado que es importante "preparárselo bien y con tiempo" para no esperar hasta el último momento.