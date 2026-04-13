Vargas Llosa, reconocido a título póstumo con la Medalla de las Artes de la Comunidad en el aniversario de su muerte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo al hijo de Mario Vargas Llosa - JESÚS HELLÍN/EUROPA PRESS

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido reconocido este lunes a título póstumo con la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid cuando se cumple el primer aniversario de su muerte en su Perú natal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, este reconocimiento por su labor de creación literaria como "gigante" de las letras y referente cultural, que ha recogido su hijo, Álvaro Vargas Llosa.

La jefa del Ejecutivo madrileña ha reivindicado que pocos como él mantuvieron con tanta energía su compromiso con la escritura para hacerla "universal" encarnando "el valor de la inteligencia y la convicción de que escribir es, ante todo, una forma de pensar, de ordenar el mundo y de enfrentarse a él sin concesiones".

En concreto, ha ensalzado que reconocer una trayectoria como la suya es reafirmarse en unos valores sin los que no se entendería una sociedad "abierta, crítica, hispana y mestiza" pero, ante todo, libre.

"Su defensa del español y de la hispanidad le alejó siempre del nacionalismo. Creía en una comunidad global de ciudadanos libres e iguales", ha reivindicado Díaz Ayuso, quien ha ensalzado que el intelectual estaba convencido de que la cultura no podía existir sin libertad.

Así, ha indicado que su amor por la libertad y la justicia lo llevó "a romper con las cadenas, aunque le costara el odio de muchos compañeros de letras, temerosos de asumir el precio de rebelarse y romper con ellas", así como de "muchos políticos sectarios" porque era un liberal convencido "contra viento y marea".

Madrid acogió a Vargas Llosa "sin condiciones y con los brazos abiertos" y él le regalo "una obra que ya forma parte" del patrimonio cultural del país.

"Esa idea de Madrid como lugar de encuentro no es sólo una inscripción, sino un proyecto político y moral, el de una sociedad que se construye desde la suma de la libertad individual y no desde la imposición", ha aseverado Ayuso frente a "entidades colectivistas".

Para el autor de obras tan relevantes como 'La ciudad y los perros', Madrid era y es "un lugar sin prejuicios y sin racismo", además de ser la ciudad "más cosmopolita" de Europa, tal y como señaló en varias ocasiones.

"Nuestro Premio Nobel escribió siempre en español, nuestro idioma más cercano, más preciso y capaz de expresar el mestizaje cultural de todos los hispanohablantes. Todas las variedades del español, añadió, se escuchan en las calles de Madrid", ha afirmado.

UN HOMENAJE QUE LE DEVUELVE A LA VIDA POR UNOS INSTANTES

Álvaro Vargas Llosa ha recibido este homenaje con "altísimo honor" porque ha recordado que su padre aseguraba que mientras los homenajes en vida te convierten "en una estatua", los póstumos te pueden "devolver a la vida por unos instantes".

En concreto, ha ensalzado su papel como "gran compañero de batallas y gran orientador cultural", además de fiel defensor del liberalismo que practicaba con "tolerancia y respeto hacia el otro" y ha recordado cómo rompió con la revolución cubana "cuando no estaba de moda hacerlo" y combatió el chavismo "desde el primer segundo".

"La libertad sin cultura pierde su esencia, queda reducida a su dimensión económica y la libertad es mucho más que eso, la libertad es una causa moral, de manera que hay cultura y libertad, pero la cultura sin libertad se vuelve silencio, censura, propaganda, también pierde su esencia. Mi padre pensaba que ambas cosas eran fundamentales y dedicó una gran parte de su vida precisamente a eso, a hacer de la cultura y de la libertad hermanos siameses", ha defendido.

Además, ha reivindicado que Mario Vargas Llosa fue "un madrileño de Perú" que recorrió todos los días las calles de la ciudad, sobre todo el viajo Madrid de los Austrias o el de las novelas de Pío Baroja, que era su preferido.

"Y cada vez que pasaba por la Puerta del Sol y por la Real Casa de Correos, a pesar de que vivía muy apesadumbrado por la sensación de que la causa de la libertad estaba bajo asedio, sonreía presidenta, porque decía 'Allí está la esperanza de España", ha asegurado.