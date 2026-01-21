Varias decenas de trabajadores de La Paz claman bajo la lluvia por unas Urgencias "sin pacientes en los pasillos"

Concentración en el Hospital La Paz - EUROPA PRESS

Varias decenas de trabajadores del Servicio de Urgencias de La Paz han reclamado este miércoles más personal e inversión para lograr "cero pacientes en los pasillos" durante una concentración marcada por la lluvia.

Tras sendas pancartas en las que se podía leer 'Contra el deterioro de la Sanidad Pública ¡Hospital La Paz en lucha! y 'Por unas condiciones dignas para trabajadores y pacientes 'Urgencias en lucha', los trabajadores se han congregado a los 12.00 horas en la explanada principal del centro hospitalario en el marco de la huelga de 24 horas convocada para reclamar "cero pacientes en los pasillos".

La jornada de huelga, convocada por el sindicato minoritario TERE (Trabajadores en Red) y con apoyo de colectivos vecinales, ha comenzado a las 08.00 horas de este miércoles y se prolongará hasta la misma hora del día siguiente, jueves día 22.

En declaraciones a los medios, Gloria, TCAE de la Urgencia de la Paz y delegada del sindicato TERE, ha denunciado la falta sistémica de personal en las Urgencias de La Paz y el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria, que hace que se sature la Urgencia hospitalaria.

"Hoy hemos convocado esta huelga, que en verdad deberíamos de convocarla todos los días por la manera en la que trabajamos y los ratios que tenemos abusivos, tanto personal de enfermería como médicos, como de TCAES, todo el personal", ha explicado.

En concreto, con este paro de 24 horas se busca la implantación de un plan para que ningún paciente esté en el pasillo y se establezcan límites seguros de aforo en las salas. Según ha explicado la portavoz del sindicato, también se pide que se designen espacios suplementarios para el caso de que se superen los aforos en las salas, "que es todos los días, que duplican su ratio".

"Por ejemplo, este martes a las 19.00 horas, la sala 3, que es de 32 camas, tenía ya 45 pacientes. La sala 1, que es de 12, tenía 28. Basta ya, así no se puede trabajar", ha denunciado.

Igualmente, se pide el establecimiento de ratios claros profesional/paciente y un protocolo claro y de activación automática para abrir espacios y contratar personal en cuanto se superan los aforos de las salas o los ratios. También, más inversión en el centro hospitalario, "con camas de 1961". "Las instalaciones están fatal Llevamos un montón de tiempo esperando que esto se tire y se vuelva a hacer, pero no hay inversión, no hay personal, y los pacientes y los familiares sufren todo esto".

También ha puesto el acento en el cierre de los servicios de urgencia extrahospitalarios. "De 190 pacientes que puedan venir, por lo menos 100 son por mocos, dolor de oído y esto es debido a que después de la pandemia cerraron todos los PAC de los centros de salud. Entonces, la gente tiene que venir al hospital a las urgencias haciendo cuello de botella", ha ilustrado.

La concentración ha contado con el apoyo de PSOE y Más Madrid, con la presencia en la misma de las dos portavoces de estas formaciones en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar y Manuela Bergerot, respectivamente.

En declaraciones a los medios antes de sumarse a la concentración, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha denunciado la "situación límite" a la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene sometida a un hospital como La Paz, "una de las joyas de la corona de la sanidad madrileña", mientras su Ejecutivo se "está ahorrando algunos sueldos en enfermeras y en celadores, dando un peor servicio a los madrileños".

Según ha denunciado, la Comunidad de Madrid "desmantela la Sanidad pública y asfixia a los hospitales" con el fin de "convertir el presupuesto sanitario en el botín de Quirón". Así, ha censurado que el Ejecutivo autonómico "deje de invertir en los hospitales más emblemáticos", esté cerrando "todos los servicios de urgencias extrahospitalarios" y los que deja abiertos, "los tiene sin médicos", y como tiene la Atención Primaria "absolutamente asfixiada, condenando a los madrileños y a los madrileños a que tengan que acudir a los servicios de urgencias para dolencias que no lo requerirían".

"Vamos a estar del lado de los trabajadores y de las trabajadoras que hoy reivindican algo tan simple como poder dar un servicio de calidad a los pacientes. Y seguiremos insistiendo, si el problema de la sanidad pública bajo la gestión de la señora Ayuso sigue en esta situación, es que el problema es la señora Ayuso", ha zanjado.

Por último, Raquel Boca, del movimiento Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid por la Sanidad Pública, ha trasladado la solidaridad de los vecinos con unos profesionales "que están en unas condiciones deplorables" y en defensa de la Sanidad Pública.

"Nos va la vida en ello", ha subrayado Boca, que ha lamentado que, frente a ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid apuesta por las "privatizaciones". La portavoz vecinal también ha puesto el acento en las urgencias extrahospitalarias de los centros de salud. "Si la Atención Primaria, que es fundamental, estuviera cuidada, muchísimos de los pacientes que están aquí hoy estarían directamente en los centros de salud", ha remarcado.

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que "nadie ha secundado" la huelga y ha invitado a los sindicatos a protestar contra la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Los datos que tenemos es que nadie ha secundado esa huelga. Quizá habría que preguntarle a los sindicatos si están haciendo la huelga en el lugar oportuno. A lo mejor, habría que hacerla en las puertas del Ministerio de Sanidad para reclamarle a la ministra plazas que necesitamos de médicos y de sanitarios", ha apuntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por su lado, los convocantes han denunciado "unos servicios mínimos abusivos" que en algunos casos suponen que haya más personal trabajando que un día habitual.

En concreto, se han establecido unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en sábados, domingos o festivos y el personal con guardia programada el día de la huelga, incluido el personal residente en formación, para atender todas las actividades sanitarias urgentes, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes.