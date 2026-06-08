Varios encapuchados armados atracan una joyería en un centro comercial de Torrelodones

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

TORRELODONES 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios encapuchados armados con fusiles han asaltado esta mañana una joyería situada en el centro comercial Espacio Torrelodones, donde se han hecho con joyas y objetos de valor y han huido rápidamente posiblemente a bordo de un coche.

Los hechos han ocurrido poco antes del mediodía, cuando unos cuatro encapuchados han protagonizado un atraco que, según testigos consultados por Europa Press, ha sido rápido y no ha dejado víctimas ni heridos.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Local de Torrelodones y también de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación en torno a lo sucedido y busca a los autores del atraco, que podrían haber huido en coche por la A-6.

Cerca de la joyería se ubica una farmacia, cuyas cámaras de seguridad podrían haber grabado los hechos y ser útiles a para la investigación.

Con este son ya varios los atracos armados a joyerías en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. El más reciente ocurrió a la semana pasada en el centro comercial de La Vaguada, si bien a mediados de mayo se produjo otro en Vallecas y días antes otro en un local de compraventa de oro en Torrejón de Ardoz.