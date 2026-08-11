Varios encapuchados asaltan el Decathlon de un centro comercial de Getafe

Archivo - El Centro Comercial Nassica - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el paradero de varios sospechosos que en la tarde del lunes irrumpieron encapuchados y armados con hachas y extintores en un establecimiento de la tienda deportiva Decathlon en el centro comercial Nassica de Getafe.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.50 horas, cuando los atracadores asaltaron el local y se hicieron con la recaudación de las cajas registradoras, unos 2.000 euros. A continuación, emprendieron su huída en un turismo, según han señalado fuentes policiales.

Según las primeras averiguaciones, en el suceso se produjeron daños materiales, si bien ningún empleado ni cliente resultó herido. La Policía ha puesto en marcha ahora un dispositivo para dar con los autores del atraco en un contexto marcado por los recientes asaltos a joyerías de la región en los últimos meses.