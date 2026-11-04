Varios operarios de obra heridos tras ser atropellados por un camión mientras asfaltaban la carretera en Mercamadrid

Samur-Protección Civil tras un atropello a operarios de asfaltado en Mercamadrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios operarios de obra han resultado heridos de diversa gravedad tras ser atropellados este miércoles por la tarde por un camión mientras realizaban labores de asfaltado en las carreteras internas del complejo de Mercamadrid.

Los hechos se han producido sobre las 14 horas cuando, por motivos que ahora investiga la Policía Municipal de Madrid, un camión ha invadido la acera donde se encontraban los operarios, informa Emergencias Madrid.

Los cinco operarios heridos tienen entre 35 y 50 años y han sido trasladados con diferente pronóstico a hospitales de la ciudad. Dos heridos leves han sido enviados al Hospital de La Paz, otros dos moderados han sido derivados al Clínico San Carlos y al Gregorio Marañón, mientras que el único grave ha sido enviado al Doce de Octubre.