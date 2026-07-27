Vecinos acogidos en Móstoles por los incendios agradecen la solidaridad a la espera de noticias: "Tantos días ya pesan"

1107108.1.260.149.20260727134140 Vecinos desplazados de Fresnedillas de la Oliva, en el pabellón polideportivo Paco Sedano, a 24 de julio de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MÓSTOLES 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 400 vecinos de algunos de los municipios afectados por los incendios que azotan la Sierra Oeste madrileña se encuentran acogidos en tres puntos diferentes habilitados en Móstoles, donde han agradecido el "maravilloso" trato del personal municipal, servicios de emergencia y voluntarios, aunque han reconocido comenzar a sentir el cansancio: "Tantos días ya pesan", han admitido.

En el pabellón Paco Sedano, donde se encuentran familias procedentes de Cadalso de los Vidrios y Fresnedilla de la Oliva, principalmente, y algunas de Navas del Rey y Colmenar del Arroyo, el coordinador de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, Raúl Esteban, ha explicado en declaraciones a Europa Press que este lunes se cumplen cuatro días desde que llegaron los primeros desalojados.

Allí, el Consistorio, en colaboración con Cruz Roja, proporciona alimentos, medicamentos, kits de higiene femenina y comida para bebés y mascotas. Además, Esteban ha explicado que hay animación para los más pequeños y atención psicológica a disposición de los usuarios del punto de acogida.

"NO HA FALTADO NADA Y ESTAMOS BIEN ATENDIDOS"

Uno de ellos, Manuel, vecino de Fresnedillas, ha afirmado sentirse "un poquito cansado" pero "tranquilo" al conocer que su casa no ha sido víctima de las llamas y gracias al "buen trato" recibido en el pabellón. "Es una gente muy solidaria con nosotros. No ha faltado nada y estamos bien atendidos", ha añadido.

Por otro lado, otra vecina de Fresnedillas, Mina, que llegó con su bebé de pocos meses, ha relatado que los dos primeros días fueron "muy difíciles" para el niño a pesar de los servicios municipales le han conseguido "todo lo necesario", como comida y pañales. "Aquí tengo todo lo que necesito, pero estoy agotada. Quiero volver a mi casa", ha manifestado.

Por su parte, un usuario procedente de Cadalso, David, ha relatado que su familia no dudó en traer a su gata con ellos, para la que también han podido disponer de alimento, aunque, al igual que el bebé de Mina, se encuentra "un poco estresada" ya que "no está en su ambiente", según ha reconocido.

DESALOJO E INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN

En cuanto al momento de la evacuación, un vecino de Colmenar del Arroyo, Javier, ha relatado que se encontraba el pasado viernes junto a su familia preparada para comer de cara celebrar el cumpleaños de su esposa, cuando recibieron el mensaje Es-alert, por lo que se dirigieron en coche a la comisaría de Policía local.

"Teníamos los medios preparados porque viendo los incendios del año pasado de Castilla-León, Galicia y toda esa zona, pues que había que llevar medicinas. Y nosotros primero cargamos medicinas, teníamos ropa, teníamos dinero, la documentación y lo demás. Y ya está, es lo que necesitas", ha afirmado.

Del mismo modo, Manuel ha contado que el mensaje de alerta le sorprendió en su domicilio: "Recibí el mensaje en el móvil y bueno, había una cantidad de humo y un volumen muy alto de fuego cercano. Además es una zona rural, hay mucho encinar y tiene mucho viento. Salí con lo puesto, cogí cuatro cosas y tal y me presenté en una zona donde estaban habilitados unos autobuses que cogían la gente y nos trasladaron aquí", ha contado.

PEÑAS Y VOLUNTARIOS

En el lado más amable de la situación se encuentra la colaboración de los vecinos y peñas de Móstoles, que se han volcado en ayuda hacia los desalojados. En el exterior del pabellón, varias peñas se encuentran, por tercer día consecutivo, preparando comida caliente para los usuarios.

El presidente de la peña Larra, Juanjo, ha explicado que este lunes el plato principal es fideuá, después de los macarrones con atún del domingo y la paella del sábado. En este sentido, ha asegurado que hace sentirse a los vecinos evacuados "muy contentos". "Estamos obligados, es lo que hay que hacer", ha concluido.