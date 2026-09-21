Vecinos convocan una concentración el jueves en el Ramón y Cajal para pedir "responsabilidades" por listas de espera

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades enfocadas en la defensa de la Sanidad Pública, ha convocado una concentración el próximo jueves día 25 a las puertas del Hospital Ramón y Cajal para pedir "responsabilidades" tras la supuesta alteración de las listas de espera en el centro hospitalario.

En concreto, el acto de protesta está previsto para las 12 horas en las puestas del centro hospitalario ante las "trampas" en las listas de espera hospitalarias y en el ella se exigirá una "investigación de lo sucedido".

Todo ellos tras las informaciones que apuntan a alteraciones en las listas de espera del Ramón y Cajal en el caso de 57 pacientes catalogados como prioritarios por sus cirujanos, lo que exige que sean operados en 90 días, para pasar a prioridad normal, con un plazo de intervención de 180 días.

"Ser capaces de modificar y aminorar la gravedad de nuestras patologías, cambiando la prioridad quirúrgica que necesitamos, la decidida por nuestros especialista, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, denota una crueldad y falta de ética que no son admisibles en quienes dirigen nuestro sistema sanitario público", apunta este movimiento vecinal en un comunicado.

Desde la Consejería de Sanidad se ha apuntado a un problema entre dos profesionales del centro, el denunciante de los hechos, el cirujano Alberto Martos, y su jefe del servicio, Basilio de la Torre. En cualquier caso, se anunció una investigación de lo sucedido, con la apertura de diligencias de información interna para volver a revisar todo el sistema.

Desde el espacio vecinal, no obstante, exigen una investigación de lo sucedido, así como la asunción de responsabilidades, y que se deje de "culpabilizar a la persona que ha denunciado las irregularidades", en referencia al doctor Alberto Martos.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró la pasada semana que fue el propio denunciante el que "manipuló de manera irregular" las listas de espera de traumatología "para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos". La presienta regional, Isabel Díaz Ayuso, se refirió a esta caso como "el bulo del culo de la semana".

"Estamos indignadas al comprobar que los gestores de nuestro sistema sanitario público, la presidenta de la Comunidad y su consejera de Sanidad están dando más importancia a sus intereses políticos y económicos que a nuestra salud", denuncian desde el espacio vecinal, desde el que reclaman que "esos actos delictivos tengan la responsabilidad que les corresponda".

En unos audios publicados por el diario 'El País' durante una reunión de crisis el pasado jueves, los responsables del Hospital Ramón y Cajal apuntan a cambios en la lista de espera que se comunicaron "a algunos" de los cirujanos, aunque no a todos. "Los recursos son los que son. La demanda es muy grande y los recursos que yo tengo son limitados", se justifica.