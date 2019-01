Vecinos del detenido por propaganda yihadista en Getafe dicen que la familia "se comportaba bien y tenían poco trato"

Publicado 22/01/2019 15:24:57 CET

GETAFE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del joven de 28 años detenido este martes por la Guardia Civil acusado de hacer propaganda yihadista en una vivienda de la calle Pizarro nº 6 de Getafe han asegurado que la familia "se comportaba bien y tenían poco trato".

Además, han señalado que la operación de la Guardia Civil ha tenido lugar "a las 5 de esta madrugada" y que "habían venido más veces porque estaba vigilado desde hacía tiempo".

Una vecina ha contado que el joven llevaba alrededor de un año en la vivienda y que se ha quedado "alucinada" con la intervención de "la Guardia Civil y agentes de la secreta", que ha coincidido cuando estaba en la escalera una empleada de la limpieza.

"Ha venido la Guardia civil cuando la chica estaba trabajando, ya que estaba fregando, y se ha tenido que meter corriendo escaleras arriba en casa de mi madre", ha relatado.

Otra vecina ha afirmado que con la madre y el padre del detenido se lleva bien. "Son muy majos, pero a los hijos no los conozco, conozco al padre y a la madre y son unos vecinos más, los saludo y no tengo ningún problema con ellos, luego, lo que haya pasado, no puedo hablar", ha apostillado.