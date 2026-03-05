Los vecinos de Lavapiés recuperarán Tabacalera con dos espacios cedidos por Cultura a asociaciones

Archivo - Un cartel que anuncia la rehabilitación de la fachada de la Tabacalera Espacio Promoción del Arte, en Embajadores - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Lavapiés recuperarán a finales del año Tabacalera para el tejido vecinal y asociativo del barrio con dos espacios en el complejo cedidos por el Ministerio de Cultura, titular del inmueble.

El departamento que dirige Ernest Urtasun ha llegado a ese acuerdo con representantes del colectivo Remontada Tabacalera, tras meses de trabajo conjunto, y en virtud del mismo estos dos espacios pasarán a estar gestionado por el Centro Social Autogestionado La Tabacalera.

De esta forma, está previsto que dos edificaciones anexas al edificio principal estén disponibles para el tejido vecinal y asociativo en el último trimestre de este año, tras las obras de rehabilitación que llevará a cabo el Ministerio, a cargo de su presupuesto.

En concreto, se trata de dos naves dentro del complejo de Tabacalera, que ocupan un espacio anexo al edificio principal y constan de 512 y 288 metros cuadrados, respectivamente, y que serán rehabilitadas integralmente para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad, han explicado desde el departamento ministerial.

La cesión formal se hará al Centro Social Autogestionado La Tabacalera, de acuerdo con los colectivos y asociaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera --entre los que se encuentran el propio CSA y otras entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, 8M Lavapiés, la Oficina de urbanismo social o Red Interlavapiés--, y será también quien lo gestione.

Con este compromiso, desde el Ministerio se ha resaltado que se recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, "privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación".

Ubicado en la calle Embajadores, número 53, de Madrid, el complejo de Tabacalera está formado por diversas edificaciones, ocupando una superficie de más de 21.000 metros cuadrados.

Se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, cuya construcción tuvo lugar entre 1780 y 1792. Fue utilizada como fábrica de tabaco hasta finales del siglo XX.

Adscrito al Ministerio de Cultura desde 2003, ese mismo año abre al público como espacio centrado en la exhibición y la programación de actividades. Entre 2010 y 2021 desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales.

Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales de larga trayectoria.

En este marco, en marzo de 2025 se creó por Real Decreto el Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera. Este futuro Centro Tabacalera es un proyecto "estratégico" del Ministerio de Cultura y está dirigido a la reactivación del tejido creativo, promoviendo un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas, en colaboración también con las comunidades autónomas. El proyecto aspira, asimismo, a ser una institución abierta al barrio de Lavapiés.