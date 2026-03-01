Vecinos de Parquelagos rechazan la construcción de un campo de fútbol junto al Parque Regional del Guadarrama

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 vecinos de la urbanización Parquelagos, en Galapagar, han presentado alegaciones formales contra el proyecto municipal para construir un campo de fútbol y otros equipamientos deportivos en las inmediaciones del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, al considerar que tendría un impacto significativo en una zona residencial de baja densidad y próxima a un entorno protegido.

Los residentes subrayan en un comunicado que no cuestionan la necesidad de instalaciones deportivas, sino la ubicación elegida por el Ayuntamiento y la ausencia, a su juicio, de un análisis exhaustivo de alternativas con menor afección tanto a nivel ambiental como vecinal.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha matizado que no se trata de una nueva construcción, sino de una "recuperación necesaria" a través de un proyecto que en ningún caso invado espacio natural, sino que está destinada a "remodelar integralmente" unas pistas ya existentes y que se encuentran en un estado de "abandono absoluto".

Fuentes municipales consultadas por Europa Press inciden en que este espacio es actualmente "un foco de suciedad e inseguridad" y que el objetivo último del proyecto del campo de fútbol es devolver la zona a "las familias y a los niños" que, apuntan estas fuentes, han pedido al Ayuntamiento "un lugar digno donde jugar".

Así, abundan en que el objetivo del proyecto es transformar un espacio "degradado, inaccesible y peligroso" en un lugar "saludable, seguro, moderno e inclusivo" que cumpla estrictamente con la legislación y en ningún caso afecte al "valioso entorno natural" de Parquelagos.

PREOCUPACIONES DE LOS VECINOS

Entre las principales preocupaciones figura el aumento del ruido. Según exponen, distintos estudios sitúan los picos acústicos de partidos de fútbol al aire libre entre 70 y 85 decibelios (dB), pudiendo alcanzar los 90 dB en momentos puntuales. Recuerdan que la OMS recomienda no superar los 55 dB en exteriores durante el día y que en Parquelagos los niveles habituales oscilan entre 35 y 45 dB.

En materia de movilidad, los vecinos alertan de que una instalación de estas características puede generar entre 60 y 150 vehículos por franja horaria, con mayor intensidad los fines de semana, lo que, a su juicio, podría provocar saturación de calles, problemas de aparcamiento, aumento de emisiones y mayor riesgo para peatones y ciclistas en una zona concebida como área residencial.

Asimismo, advierten del posible impacto sobre el suelo y el corredor ecológico vinculado al parque regional. Señalan que la implantación de césped artificial implicaría compactación e impermeabilización del terreno, alteración del drenaje natural y mayor riesgo de torrentes en episodios de lluvia intensa.

Otro de los aspectos señalados es la contaminación lumínica derivada de las torres de iluminación necesarias para el uso vespertino de la instalación, que podrían alcanzar entre 200 y 500 lux sobre el terreno de juego, así como el incremento de la afluencia de personas en la zona y de residuos en un entorno natural.

En sus alegaciones, el colectivo solicita una evaluación ambiental "rigurosa e independiente", un estudio comparativo de alternativas y garantías específicas de control acústico, lumínico y de tráfico. A su juicio, la decisión no solo afecta a los residentes de Parquelagos, sino también al modelo de desarrollo futuro de la zona.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Sin embargo, las citadas fuentes han incidido en que el proyecto cuenta con una "garantía ambiental absoluta", pues según la Ley de Evaluación Ambiental de 2013, este proyecto no requiere un estudio de impacto ambiental extraordinario porque se realiza sobre un suelo urbano consolidado que ya tiene uso deportivo "desde hace décadas".

La legislación reserva este tipo de estudios para grandes transformaciones, no para "mejorar una pista deportiva ya existente". Además, la cercanía al Parque Regional del Río Guadarrama tampoco obliga a estos trámites, pues "no invade ni afecta" directamente al espacio protegido.

En lo que refiere al espacio vecinal, desde el Ayuntamiento han aseverado que el proyecto cumple con la normativa de ruido e iluminación, y tampoco requiere de estudios acústicos previos, si bien han subrayado el compromiso municipal de que la actividad deportiva allí sea "compatible con la vida residencial".

Finalmente, han salido al paso de los "rumores" sobre una posible privatización de las instalaciones y han aseverado que la gestión será "100% pública". "Esta parcela es del Ayuntamiento desde hace 30 años y su gestión seguirá siendo municipal", han concluido las fuentes municipales.