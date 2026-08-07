Los vecinos entre la planta baja y la quinta del edificio incendiado en Chamberí podrán volver hoy a sus casas

Imagen de archivo de un camión de bomberos. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos residentes entre la planta baja y la quinta del bloque de viviendas afectado por un incendio el pasado lunes en el número 52 de la calle García Paredes, en el distrito de Chamberí de la capital, podrán regresar a sus casas a partir de este viernes.

Así lo ha anunciado la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, en un acto en los jardines de Sabatini, donde ha comunicado que se "están tomando las últimas medidas de seguridad" para que "no haya ningún riesgo".

Un total de 16 personas fueron desalojadas por causa del fuego, originado en la última planta del edificio de siete alturas, que no registró personas heridas o intoxicadas. No obstante, Hidalgo ha informado que los residentes del sexto y el séptimo piso todavía no podrán regresar a sus viviendas.

"Las plantas sexta y séptima es donde todavía se sigue viendo el estado, sacando cosas que se han quemado y ahí lo irán comunicando oportunamente. Yo espero que sea cuanto antes porque imagino que la gente tendrá mucha gana de volver a su casa", ha manifestado en declaraciones a los medios.