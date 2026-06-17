Vecinos de San Blas y Simancas piden amparo al Defensor del Pueblo ante el "abandono" y "degradación" del Parque Paraíso

La Asamblea Vecinal de San Blas-Simancas denuncia ante el Defensor del Pueblo "abandono y degradación de ambos barrios" - EUROPA PRESS

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Vecinal de San Blas-Simancas ha pedido este miércoles amparo al Defensor del Pueblo ante el "abandono" y la "degradación" que, aseguran, sufren los vecinos de estos dos barrios de la capital, que perciben un aumento de la inseguridad, tráfico y consumo de drogas en el Parque Paraíso y falta de limpieza del espacio público.

Así lo han explicado representantes de esta entidad tras registrar un informe ilustrado con fotografías que trata de hacer constar esta situación en la sede del departamento de Ángel Gabilondo, junto a más de 1.500 firmas que piden la intervención urgente y coordinada de Ayuntamiento, Comunidad y Delegación de Gobierno.

"La degradación creciente del Gran San Blas se da porque las administraciones públicas, cada una en su nivel y grado de competencia, han sido y son negligentes", señalan vecinos afectados, que esperan que todas las partes "se sienten juntas de una vez por todas" y aprueben medidas urgentes.

En este sentido, creen en este momento "no se toman las medidas adecuadas" y "los recursos que se emplean son manifiestamente insuficientes". "Se mueven cuando los vecinos y vecinas se movilizan e incluso entonces lo hacen arrastrando los pies", indican estos vecinos.

Uno de los representantes de la Asamblea Vecinal, Vicente Pérez, ha afirmado que el "problema de seguridad" que se percibe en estos barrios que rodean al Parque Paraíso "no se resuelve solo con Policía".

"Estamos hablando de varias decenas de personas que están mañana, tarde, incluso por la noche, tiradas en el parque, consumiendo, peleando, con conflictos, etc. Muchísima de esa gente duerme en el parque o duerme en los interbloques, en las calles del barrio", ha matizado Pérez.

Más allá de este punto, este vecino ha subrayado que la presencia de drogas luego también "se dispersa" por los edificios, "en narcopisos".

En este sentido, Pérez ha reclamado "políticas de prevención de reinserción, políticas sanitarias y sociales", además de una "mediación comunitaria para disminuir los conflictos entre la población drogodependiente y el resto de la población".

"Las administraciones apenas disponen de dispositivos y servicios de atención social y sanitaria de la población drogodependiente. Al respecto hay que subrayar que el centro de atención dependiente de la Comunidad de Madrid está enormemente infrautilizado. Por su parte, el centro de atención dependiente del Ayuntamiento está en la calle de Alcalá, a varios kilómetros de distancia del 'punto'", indican los vecinos.

"EL BARRIO ESTÁ HECHO UNA POCILGA"

Más allá de alertar sobre un repunte de presencia de drogas, Pérez también ha cargado contra el mantenimiento y la limpieza del espacio público. "El barrio está hecho una pocilga", ha criticado.

Las calles del distrito, afirman los vecinos, están llenas de "basura" y "poco barridas", no "porque los barranderos barran poco", sino porque "dentro de los barrios de Madrid, es de los que menos dotación de servicios de limpieza tiene".

De esta manera, también han criticado que, pese a la inversión del Ayuntamiento de Madrid en el Parque El Paraíso, la zona está hecha "un desastre" porque, aseguran, "no hay mantenimiento".

Esto, subrayan, provoca que "toda la urbanización se vaya deteriorando, tenga las aceras levantadas, las jardineras de los árboles reventadas" ya que "después de 50 años las cosas se deterioran".

UN PLAN COMPARTIDO ENTRE LAS TRES ADMINISTRACIONES

La Asamblea Vecinal ha propuesto a las tres adminsitraciones --Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno-- "que se reúnan, que hagan un plan compartido" y "consensuado entre ellas" para "atacar estos problemas".

Los vecinos lamentan que se tengan que enfrentar a un "circo" en el que las administraciones "se culpan los unos a los otros". Así, han expresado que esto "va colmando la paciencia de la gente".

En este sentido, han recordado la reunión convocada por Delegación para tratar de impulsar dicho plan entorno al parque entre todas las partes involucradas. Sin embargo, la cita contó con la ausencia de la Comunidad, un plantón que justificó porque consideraba que el encuentro buscaba "diluir" la responsabilidad del delegado en materia de seguridad.

"La Comunidad de Madrid dijo que no asistía porque es un problema de seguridad, pero es que las competencias de atención a las drogodependientes las tiene la Comunidad de Madrid", ha matizado Pérez.

El próximo 22 de junio está prevista además la celebración de la Junta de Seguridad de San Blas-Canillejas, convocada por la concejala del distrito, Almudena Maíllo, y a la que acudirá el delegado del Gobierno, Francsico Martín, con el objetivo de "trabajar juntos" en dar una solución a los problemas de inseguridad en el entorno del Parque Paraíso.