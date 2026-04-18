Vecinos de Vallecas denuncian un corte de luz desde la tarde del viernes

Archivo - Una farola en la noche más larga del año, a 21 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Puente de Vallecas denuncian un corte de luz en algunas zonas del distrito madrileño desde la tarde del viernes por una doble avería en el sistema de abastecimiento que desde al empresa encargada aseguran que se resolverá en las próximas horas.

Algunos vecinos de Vallecas han alertado de la situación en redes sociales, donde advierten de que son ya muchas horas sin suministro eléctrico y demandan celeridad en la reparación de las averías.

El primer corte de luz se produjo el viernes sobre las 18 horas y desde entonces no se ha recuperado el suministro. Al parecer, una de las averías se localiza cerca del paso de la M-30 y otra en las inmediaciones del estado Municipal de Vallecas, según 'Telemadrid'.

Consultado por esta situación, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado no tener constancia de la situación y ha recalcado que, en todo caso, no es competencia municipal. Desde Emergencias Madrid se expresan en la misma línea.