Vecinos de Vallecas piden extender las limitaciones de movilidad a todo Madrid

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Vallecas afectados por las limitaciones a la movilidad aplicadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han expresado su preocupación por la expansión del coronavirus y también han pedido que estas restricciones, que el lunes se aplicarán en un total de 45 zonas básicas de salud, se extiendan a toda la ciudad de Madrid

"Ya que nos confinan, deberían confinar Madrid", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Televisión una mujer que se verá afectada por las nuevas medidas a partir de mañana y que también ha expresado su preocupación por los datos de transmisión del virus.

"Unas calles sí y otras calles no. No sabemos cómo podemos pasar, ni cómo hacer. Son medidas que no tienen ni pies ni cabeza. Me parece todo un poco absurdo", ha expresado esta vecina.

Asimismo, el propietario del bar 'Big-Ben', Paco, ha indicado cómo las limitaciones a la movilidad que empezaron a partir del pasado lunes le han afectado "bastante" al negocio, donde ha experimentado "un cambio bastante radical".

"Hemos perdido parte del negocio. La clientela no viene a las mismas horas y se tiene que ir antes", ha explicado este hostelero, quien también ha pedido la extensión de estas restricciones al resto de la capital, algo que ha descrito como "la única solución".