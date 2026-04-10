Un vehículo pierde el control y se precipita a la planta inferior del parking de Olavide

Un vehículo se precipita planta abajo en el parking madrileño de Olavide. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un coche se ha precipitado planta abajo este viernes en el parking de Olvide ubicado en el barrio madrileño de Chamberí. El aparatoso accidente se ha producido después de que el conductor haya perdido el control del vehículo, según ha informado Emergencias Madrid.

El SAMUR ha atendido a los dos ocupantes que han sufrido heridas leves. Los bomberos de Madrid han comenzado a retirar el turismo, que ha quedado prácticamente boca abajo impidiendo el tránsito de los vehículos. La policía municipal mantiene cortado el túnel de Olavide.