Las Ventas homenajea a Ortega Cano con un azulejo conmemorativo en los bajos del Tendido 1

El torero José Ortega Cano descubre un azulejo con su nombre en el Tendido 1 de la Plaza de Toros de Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Las Ventas homenajea desde este viernes al diestro José María Ortega Cano con un azulejo conmemorativo en los bajos de Tendido 1 del coso madrileño en reconocimiento a su trayectoria.

El acto ha estado presidido por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y ha comenzado con un coloquio a puerta abierta en Las Ventas antes de descubrir el azulejo, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Novillo ha destacado de Ortega Cano su trayectoria en los ruedos y la "huella importante" que ha dejado en Las Ventas, siendo además recordado por ser el único en indultar a un toro en el coso madrileño. Forma parte además del Consejo de Asuntos Taurinos.

"Es consejero y nos ayuda mucho a tomar decisiones, a esa visión que el tiene de este arte. Verle todos los días en el burladero siempre emociona, esa gran figura que nunca pierde la motivación, ni esa ilusión por el arte", ha destacado el consejero madrileño.

Así, Ortega Cano pasa a formar parte de la galería permanente de la plaza, junto a otras figuras del toreo que ya tienen su mosaico, como es el caso de Andrés Vázquez, Paco Camino, Luis Miguel 'Dominguín' o Curro Vázquez, quien recibió su azulejo el pasado mes de mayo.

Se trata de un reconocimiento a años de carrera en la que el diestro ha cosechado importantes éxitos, entre los que destacan sus cuatro salidas por la Puerta Grande de Las Ventas.