Las ventas de la industria caen en la Comunidad de Madrid un 2,9% en enero

Archivo - Operarios trabajando en la nueva línea de producción. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Madrid un 2,9% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 3,4 puntos menos que la media nacional, que fue del -6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, se desplomó un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor caída desde abril de 2025, cuando se hundió un 7%. Con el descenso de enero, las ventas de la industria vuelven a tasas negativas después de haber registrado en diciembre de 2025 un alza interanual del 1,5%.

Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 2,9% en Madrid, 3,4 puntos de diferencia con la media nacional (-6,3%).