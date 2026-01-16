Las ventas de la industria en la Comunidad caen un 5% en noviembre, dos puntos y medio más que la media nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', a 27 de noviembre de 2023, en Morata de Tajuña, Madrid (España). La cementera, propiedad de Cementos Portland Valderrivas, inició su actividad en el año 1972 como expansión de la fábrica de Vicálvaro existente desd - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria bajó en la Comunidad de Madrid un 5% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 2,5 puntos más que la media nacional, que cayó un 2,5%.

Según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 4,7% en la región, 4,2 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en noviembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Murcia con las caídas más grandes de un 20,2%, 11,4% y un 5,9%, respectivamente.

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria bajó un 2,5% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024. Con el descenso de noviembre de 2025, las ventas de la industria rompen con dos meses de crecimientos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 1,6% interanual en noviembre tras seis meses consecutivos de ascensos interanuales. La de noviembre ha sido, además, su mayor caída interanual desde octubre de 2024.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,5%, tres décimas menos de lo que lo hizo en octubre.