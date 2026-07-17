Las ventas del sector servicios en la Comunidad crecen un 7% en mayo y sube un 1,4% la ocupación

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Comunidad de Madrid aumentó su facturación un 6,9% el pasado mes de mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 1,8 puntos más que la media nacional, que fue del 5,1%.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,8% en la región, dos décimas menos que la media nacional (+5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,4% en la Comunidad de Madrid respecto al mismo mes del año anterior.

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en mayo con País Vasco (+11,40%), Andalucía (+7,40%) y La Rioja (+7,10%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,10%), Comunitat Valenciana (1,00%) y Castilla - La Mancha (2,80%).

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con La Rioja registrando el mejor dato, un 2,12% más, y Castilla - La Mancha el peor, con una subida del 0,03%.