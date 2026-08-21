Veranos de la Villa despedirá su 42 edición el 29 de agosto al ritmo de ABBA con sus grandes éxitos en versión sinfónica

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MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 42ª edición de Veranos de la Villa clausurará su programación el próximo 29 de agosto con un concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE (OCRTVE) que rendirá homenaje a los grandes éxitos de ABBA en el Parque Enrique Tierno Galván, desde 'Dancing Queen' hasta 'Mamma Mia', en un espectáculo que combinará el sonido sinfónico con la energía del pop.

El concierto pondrá el broche final a la programación del festival impulsado por el Ayuntamiento de Madrid con una nueva producción concebida expresamente para esta edición y que supone un estreno mundial. La entrada es gratuita y la apertura de puertas será a las 19.30 horas.

Bajo la dirección musical del valenciano Raúl Benavent, Premio Reina Sofía de Composición Musical, la formación interpretará una selección del repertorio de ABBA en potentes arreglos para orquesta y coro sinfónicos, acompañados por una banda pop incorporada especialmente al espectáculo.

Así, canciones como 'Chiquitita', 'Dancing Queen', 'Mamma Mia' o 'The Winner Takes It All' cobrarán una nueva dimensión en un formato que busca trasladar al escenario la fuerza de las melodías del cuarteto sueco a través de la riqueza sonora de esta formación sinfónica. El espectáculo contará además con los solistas Lucía Ambrosini, Paule Mallagarai, Javier Santos y Xabier Nogales.

Benavent repite al frente de la misma formación después de dirigir en la pasada edición de Veranos de la Villa un concierto homenaje a Freddie Mercury y Queen, en una apuesta por revisar grandes clásicos de la música popular desde una perspectiva sinfónica.

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desarrolla una labor de difusión cultural a través de conciertos, grabaciones y emisiones en televisión, radio y plataformas digitales. Su repertorio abarca desde la tradición sinfónica hasta los estrenos de música contemporánea y cuenta con la participación de directores y solistas de prestigio internacional.