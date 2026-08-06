Veranos de la Villa hace un recorrido musical con parada en zarzuela, fado y chanson francesa en su sexta semana

Noches de Zarzuela - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 42ª edición de Veranos de la Villa continúa su programación en su sexta semana con actividades que proponen un viaje por la música de distintos países, desde la canción napolitana y la chanson francesa hasta el fado, el jazz flamenco y la zarzuela, entre otros géneros.

Según recoge el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, los tributos a Édith Piaf y Billie Holiday rinden homenaje al legado de dos grandes voces femeninas, mientras que Antonio Lizana, Teresinha Landeiro, 'Notte a Napoli' y 'Noche de Zarzuela en San Isidro' forman parte de la programación musical de la semana en el IES San Isidro. Continúan, asimismo, el Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica y 'Cine Caliente' en Veranos de la Villa.

El martes en una nueva cita con el ciclo de 'Cine Caliente', se proyectará 'Pretty Woman'. Comentará la película Juan Sanguino desde su mirada experta en cultura pop, y Rev Silver será el encargado de poner el pulso musical con una propuesta electrónica, pop y performativa.

El Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica continuará el jueves con la proyección de 'Despertares' y el coloquio previo impartido por el grupo de trabajo de Salud Mental del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM). Regresará también el sábado con 'Billy Elliot'.

En el IES San Isidro, el 11 de agosto, 'Notte a Napoli' propone un viaje por la canción italiana y napolitana desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX. El pianista Jorge Giménez, la soprano Berna Perles y el tenor Mario Corberán interpretarán un programa que reúne inolvidables temas como 'Mattinata', 'Torna a Surriento' o 'Caruso'.

En el mismo enclave, el 13 de agosto, el saxofonista Antonio Lizana ofrecerá un concierto de jazz flamenco, compartiendo escenario con el maestro José Manuel León a la guitarra. En este concierto, Lizana mostrará su lado más flamenco, evocando los paisajes de su tierra, San Fernando, a través de cante tradicional y melodías de jazz contemporáneo.

El viernes 14 de agosto la cantante portuguesa Teresinha Landeiro presentará su fado joven, ambicioso y ligero, tras sus aclamadas colaboraciones en 'Aurora', con António Zambujo, y 'Visita Inesperada'.

El 15 de agosto tendrá lugar la 'Noche de Zarzuela en San Isidro', homenaje a la riqueza y el encanto del género lírico español, protagonizado por los destacados intérpretes Carmen Avivar como soprano, el tenor Eduardo Sandoval, y José Ramón Martín al piano. Combinarán arias llenas de emoción, dúos expresivos y piezas de piano que reflejan la sensibilidad y el color de la música española a través de obras de P. Sorozábal, M. Penella y M. Fernández Caballero, entre otros.

Los tributos de la semana El IES San Isidro acogerá también esta semana dos conciertos tributo dedicados a artistas femeninas que marcaron la historia de la música.

El primero, el miércoles 12 de agosto, rendirá homenaje a la cantante francesa Édith Piaf. Protagonizado por la vocalista Severine Toffano, acompañada por el acordeón de Stéphane Escoms y el contrabajo de Laurent Payfert, interpretarán un programa compuesto por piezas míticas como 'Non, je ne regrette rien' o 'La vie en rose'.

Por su parte, el domingo 16, la artista norteamericana T.J. Jazz invita al público a un recorrido por las canciones más icónicas de la vida de Billie Holiday, leyenda del jazz. Más allá de la mera imitación, ofrecerá interpretaciones viscerales del repertorio de Lady Day, desde baladas agridulces hasta clásicos del swing.

UN FIN DE SEMANA DE MÚSICA Y CINE

El 7 de agosto, Ángel Ruiz lleva al IES San Isidro 'Rumor de los cafés', un espectáculo con dirección musical de Bru Ferri que celebra una herencia cultural viva. En el mismo espacio, el día 8, la artista cubana de afro-latin jazz y soul, a los mandos de un piano, Glenda del E propone un recorrido por grandes boleros como 'Bésame mucho' y 'Dos gardenias'.

También Olga María Ramos pisará el escenario del IES San Isidro el 9 de agosto para convertirlo, por una noche, en un café cantante con un espectáculo de cuplé.

El 8 de agosto, en el salón de actos del Centro Cultural Conde Duque, María Gaos y María Pinar, del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM), impartirán un coloquio previo a la proyección de 'Campeones', dentro del Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica.