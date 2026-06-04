Viajar al lejano Oeste sin salir de Madrid: Hoyo de Manzanares se transforma en poblado western en 'Revive Golden City'

Hoyo de Manzanares revive su Golden City este fin de semana - HOYO DE MANZANARES

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hoyo de Manzanares viajará al lejano Oeste este fin de semana con la celebración de 'Revive Golden City', una iniciativa que convertirá el municipio en un auténtico poblado western a través de una programación que combina cine, historia, música, actividades para toda la familia y otras propuestas vinculadas al legado cinematográfico de la localidad.

La cita, que se celebrará en la Parcela de la Cerca de la Virgen (C/Sobrante, 5), invita a sumergirse durante tres días en un ambiente de forajidos, saloons, caballos y vaqueros, con propuestas para todos los públicos como campamentos históricos, desfile western, yincana, paseos en poni, tiro con arco, actividades familiares y un Festival Country con concurso de vestuario histórico.

Uno de los principales reclamos de este evento será la recreación histórica de la Batalla de El Álamo, que este año conmemora su 190º aniversario. El enfrentamiento tuvo lugar durante la Revolución de Texas, cuando un reducido grupo de defensores texanos resistió durante trece días el asedio del ejército mexicano.

Así, la programación arrancará el viernes, a las 18 horas, con la apertura de Golden City. Media hora después abrirán los campamentos históricos y comenzarán los paseos en poni y el tiro con arco, mientras que el acto inaugural, a cargo de la alcaldesa, Victoria Barderas, y al que asistirán representantes de la Embajada de México en España, está previsto para las 19 horas.

La agenda continuará el sábado, a las 12 horas, con el gran desfile western, que llenará las calles del municipio de música y trajes de época. Ya a 13.30 horas, comenzará la primera gran recreación histórica con 'Escena I - Llegan las órdenes. Comienza el asedio', dentro del homenaje que el evento dedica este año a la Batalla de El Álamo.

Por la tarde, desde las 17 horas, el programa incluirá actividades familiares del Oeste y una yincana histórica. A partir de las 18 horas arrancará además el Country Festival de Golden City, con las actuaciones de Wild Horses a las 18 horas, Honky Tonk Band a las 19.15 horas y Mala Mujer a las 20.45 horas.

La jornada del sábado incluirá también un concurso de vestuario western a las 19 horas, cuya entrega de premios se celebrará a las 21.45 horas, así como una nueva recreación histórica a las 20.15 horas bajo el título 'Escena II - La caballería mexicana avanza sobre El Álamo'. El recinto cerrará a las 22.30 horas.

La programación concluirá el domingo con apertura de campamentos históricos a las 11 horas, además de un toro mecánico infantil y un encuentro con recreadores y personajes históricos. A las 13 horas, llegará uno de los momentos culminantes del evento con 'Escena III - El Álamo cae', que recreará el asalto final y servirá como cierre de la recreación histórica. La despedida de campamentos pondrá el broche a la jornada antes del cierre definitivo de Golden City, previsto para las 17.30 horas.

SABORES WESTERN

La hostelería local se suma también a 'Revive Golden City' con una oferta gastronómica inspirada en el cine y el western, con hamburguesas, torreznos, tostas, cocina tex-mex, perritos, bocadillos, rabo de búfalo, patatas con cheddar y bacon y chili fries.

Entre las propuestas figuran platos como la 'Burger Madriz', 'Por un puñado de torreznos', 'El Dorado Flameante', 'El pistolero', 'El bueno', 'La rubia y el feo', 'Cowboy Burger', 'Texas Smash', 'Bandido Picante', 'Sheriff Dog' o 'Gold Rush Fries'.

La programación se completa con otras citas culturales dentro del proyecto 'Hoyo de Manzanares, un pueblo de película', como un concierto de bandas sonoras a cargo de la Coral Divertimento; un homenaje al actor Jack Taylor (13 de junio) con la proyección de 'La tumba del pistolero' y del cortometraje 'Print the Legend'; un gran concierto de cine de la Banda Municipal en la Plaza de Cervantes y la proyección del documental 'The Magnificent Stranger', dedicado a recuperar la memoria cinematográfica de Hoyo y el papel histórico de Golden City.

EL PUEBLO DONDE CLINT EASTWOOD SE HIZO LEYENDA

La propuesta mira directamente al pasado de Hoyo de Manzanares como escenario de cine. En los años 60, el municipio albergó Golden City, considerado el primer poblado cinematográfico estable dedicado al Far West en España, levantado en el Monte de los Atillos por su proximidad a Madrid y por una geografía que recordaba a los paisajes del suroeste estadounidense.

Allí se rodó buena parte de 'Por un puñado de dólares', la película de Sergio Leone que lanzó internacionalmente a Clint Eastwood como protagonista y convirtió este enclave serrano en uno de los epicentros del 'spaghetti western'.

Durante más de una década, Hoyo fue escenario de rodajes, disparos de ficción y calles polvorientas de película, con vecinos que participaron como figurantes y técnicos. Aunque los decorados desaparecieron, su recuerdo sigue vivo en rutas, homenajes, recreaciones y propuestas culturales que mantienen al municipio unido a aquella etapa dorada del cine europeo.