La vicealcaldesa avisa de que el incendio de la nave de Villaverde "va para largo" y no descarta daños estructurales

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha advertido este jueves de que la actuación de los servicios de emergencias en el incendio de la nave de trasteros en el distrito de Villaverde se prolongará durante varias horas más debido a la intensidad del fuego y a la elevada carga combustible existente en el interior.

"Va para largo, va a durar mucho tiempo la actuación de Bomberos en esa zona", ha señalado la vicealcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que, aunque el incendio se encuentra perimetrado y controlado, todavía no está extinguido.

Sanz ha recordado que en este suceso trabajan hasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para labores de control del fuego para evitar su propagación y garantizar la seguridad en el entorno. En este sentido, se ha tenido que desalojar una gasolinera cercana.

Preguntada por la posible afectación estructural del edificio, la vicealcaldesa ha reconocido que no puede descartarse un deterioro importante de la nave. "Desde luego no es descartable. La carga de fuego es muy alta y, por lo tanto, va a tener unos daños que son muy relevantes", ha afirmado.

No obstante, ha precisado que aún es pronto para determinar el estado final de la estructura, ya que los efectivos continúan trabajando en la zona y tendrán que ser los técnicos los que tendrán que determinar si hay afectación estructural en la nave. "Todavía queda trabajo por hacer para que les podamos decir cómo va a quedar ese edificio", ha explicado.

Los hechos se han producido en torno a las 6 horas en una nave situada en la calle San Mamés, hasta donde se han trasladado 15 dotaciones de Bomberos para sofocar las llamas, que rompen por tres fachadas de la nave y ante el riesgo de que colapse.

En principio el suceso no ha causado heridos, si bien en la zona hay unidades del Samur-Protección Civil con carácter preventivo. La Policía Municipal de Madrid se encarga de controlar la circulación en la zona y ha activado un amplio cordón de seguridad.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal está en la zona con sus drones para facilitar a los Bomberos una "perspectiva global" de la nave en llamas.