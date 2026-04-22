Vicealcaldesa exige a Maroto que "dimita de manera inmediata" por mentir al presuntamente cerrar una reunión con Aldama

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que "dimita de manera inmediata" por mentir al supuestamente haber cerrado personalmente una reunión con el conseguidor Víctor de Aldama.

Sanz ha reclamado en rueda de prensa este paso por parte de Maroto después de que quien fuera su jefe de Gabinete en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio declarase ayer en el marco del juicio del caso mascarillas que fue la socialista la que cerró una cita con a Víctor de Aldama en plena pandemia.

"Nos ha mentido, primero no se acordaba de los mensajes con Víctor de Aldama, luego se acordó pero no del contenido y ahora dice su jefe de gabinete que fue ella quien cerró reuniones en el Ministerio. Ya está bien de mentiras y de ocultación", ha exclamado Sanz, que cree que las explicaciones ya llegan tarde y lo que tiene que hacer es "dimitir de manera inmediata" porque "no es una digna representante de los madrileños".