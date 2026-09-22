La vicealcaldesa pone el foco en acabar con los narcopisos con "reformas legales que permitan ser más contundentes"

Archivo - La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha puesto el foco en la necesidad de acabar con los narcopisos con "reformas legales que permitan ser más contundentes".

"Necesitamos reformas legales que nos permitan ser mucho más contundentes desde el ámbito policial porque un narcopiso no se puede estar desmantelando y que al día siguiente se vuelva a ocupar y vuelva a convertirse en un narcopiso", ha reclamado tras hacer un balance de las actuaciones de los Centros de Atención a las Adicciones.

En ese punto ha dejado constancia de que el Ayuntamiento "lamentablemente no tiene la capacidad de modificarlo", para pasar a poner en su objetivo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuando ha sido preguntada por la reyerta en Plaza Castilla y que se ha saldado con trece detenidos.

La delegada ha señalado que las reyertas han aumento desde que Martín está al frente de Delegación "más de un 18%". "Es necesario tomar medidas, atajar sobre todo la utilización de armas blancas y sancionar mejor esas situaciones", ha urgido, con independencia de que la capital siga "siendo una de las ciudades más seguras del mundo, porque es una realidad, aunque tiene problemas en determinados barrios y con determinados delitos".

"NO ME VALE CON LANZAR BALONES A OTROS SITIOS"

Inma Sanz ha citado expresamente el tráfico de drogas, "que se ha incrementado un 51%" desde que Martín llegó a Delegación, además de las reyertas y los delitos contra la libertad sexual. "Estas situaciones hay que atajarlas y hay que atajarlas desde el punto de vista de la seguridad", ha afirmado.

A ella no le vale con "lanzar balones a otros sitios" porque existe "un problema de seguridad". "Vamos a ayudar en todo lo posible en esa materia de seguridad pero necesitamos que se lo tomen en serio de una manera definitiva porque lo que no queremos es que una de las señas de identidad de esta ciudad, su seguridad, se deteriore", ha expuesto.