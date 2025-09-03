La vicealcaldesa remarca el "compromiso" regional con las brigadas forestales y espera que el Estado "esté a la altura"

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha remarcado el "compromiso" que la Comunidad tiene con las brigadas forestales y espera que el Gobierno central "esté a la altura" con estos profesionales.

Sus declaraciones se han producido minutos antes de que los efectivos de las brigadas forestales contratados por Tragsa que trabajan en la Comunidad de Madrid se concentrarán frente al Ministerio de Hacienda para denunciar la "precariedad laboral" que dicen arrastrar desde hace más de una década y para exigir la negociación de un nuevo convenio con esta empresa pública, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sanz confía en que el Estado mejore las condiciones de estos trabajadores, quienes cuentan con "el compromiso de la Comunidad de Madrid, como se ha oído permanentemente al consejero (de Interior, Carlos Novillo) y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso".

"El trabajo que han hecho las brigadas forestales a lo largo de todo este verano en todos y cada uno de los puntos donde ha habido graves incendios es muy relevante y, ya digo, el compromiso de la Comunidad de Madrid lo tienen, espero que el Gobierno de España sepa estar a la altura y que Tragsa les dé las condiciones que merecen", ha insistido.