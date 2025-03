Viciana pide al rector de la UCM que investigue y sancione "los escraches" a las charlas de Libertad sin ira

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha pedido por carta al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, que se investiguen y, en su caso, se sancionen "las conductas contrarias a los principios fundamentales del Sistema de Garantía de la Convivencia" de la UCM, en referencia a los "escraches" producidos en las charlas organizadas por la organización estudiantil Libertad sin ira.

En la misiva, remitida este martes y hecha pública este jueves tras el intento de la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, de acceder al interior de la Facultad de Ciencias Políticas junto a varios concejales del partido, Viciana muestra su preocupación "por el acoso" vivido por Libertad sin ira cuando intentó organizar una charla a la que había invitado al exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Un grupo de estudiantes le recibió al grito de "fuera fascistas de la universidad" e impidió su acceso al salón de actos.

"Tuvieron que intervenir los cuerpos de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y se vivieron situaciones dantescas, poniendo en cuestión la pluralidad, el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales, la libertad y el buen nombre de la universidad madrileña", ha señalado Viciana, que defiende el derecho de manifestación del alumnado, pero siempre "de acuerdo con la ley y con la Constitución".

"Desde la Comunidad de Madrid, velamos siempre por que se garantice el respeto a la pluralidad y los derechos fundamentales de todos en la universidad", ha escrito en el tuit publicado junto a la mencionada carta.

El consejero de Educación también hacía referencia en su carta a la no autorización de la charla que iba a tener lugar este jueves, organizada por Libertad sin ira y a la que iban a asistir Moñino, el 'youtuber' Isaac Parejo, conocido como 'Infovlogger', y el filósofo Miguel Ángel Quintana. "Nos llegan quejas de la no autorización de actos de esta asociación por parte de la decana de la facultad, la profesora Del Campo", ha especificado.

UCM ALEGA "MOTIVOS DE SEGURIDAD" Y FALTA DE "AUTORIZACIÓN"

En este sentido, la facultad de Ciencias Políticas envió este jueves un comunicado en el que alegaba que no se había permitido la realización de la charla por "motivos de seguridad" y porque "no se había autorizado", y aplazaba el acto a partir del 21 de abril. Además, detallaba que, para celebrar cualquier acto, este tiene que tener un "interés académico" y debe "respetar la libertad de expresión". Así, se impide que "el centro se use como plataforma para la difusión de discursos de odio".

"Tenemos en nuestra facultad estudiantado y trabajadores de diversas religiones, orígenes nacionales, una nutrida comunidad LGTBIQ+, y cuidamos mucho de que esta siga siendo un espacio seguro para todo el mundo. Asimismo, todo acto ha de contar con un aval confiable del profesorado y no suponer un riesgo para la seguridad de la comunidad universitaria", amplió la Facultad de Ciencias Políticas.

Viciana, en cambio, ha defendido en su carta que "la asociación se disponía a celebrar actividades que le son propias, tras haber seguido todos los procedimientos y cauces pertinentes".

"Como máximo responsable de la universidad, y ante la posible vulneración de los principios fundamentales del mencionado Sistema de Garantía de la Convivencia de la UCM, bien sea por acción o por omisión, te rogaría que instaras a que se tomasen las medidas que la ley dota a la Universidad Complutense, con el fin de investigar y, en su caso, sancionar conductas contrarias a estos principios", le ha espetado Viciana a Goyache.