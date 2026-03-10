Víctimas del 11-M alertan del impacto de las guerras: "Los poderosos dan las órdenes y las familias enterramos hijos"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, durante el homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M, en la Delegación del Gobierno en Madrid, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Marisol Pérez Urbano, ha advertido este martes, víspera del 22º aniversario de los atentados de Atocha, las consecuencias humanas de los conflictos bélicos donde "los poderosos dan las órdenes y los ricos financian la contienda" para que finalmente los pobres "entierren a sus hijos".

"Hace 22 años el mundo también vivía tiempos de guerra. Entonces también se hablaba de estrategias de interés, decisiones tomadas muy lejos de la vida cotidiana de la gente", ha manifestado Pérez Urbano durante su discurso en el acto de homenaje por el 22º aniversario de los atentados celebrado este martes en la Delegación del Gobierno en Madrid.

En su discurso, la presidenta de la asociación ha hecho un alegato en favor de la paz. "No queremos repetir la historia, las víctimas del terrorismo sabemos que cada escalada de violencia puede terminar teniendo consecuencias humanas devastadoras", ha aseverado desde el atril.

Pérez Urbano ha recordado a los 193 fallecidos y 2.000 heridos de aquellas explosiones, y ha abundado en que las "heridas del terrorismo" no se cierran cuando terminan las noticias, sino que continúan "en los hospitales, en las terapias, en las dificultades laborales, en la salud menta, en las relaciones familiares y en la vida cotidiana de miles de personas".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tomado también la palabra para reivindicar el papel de la memoria democrática para preservar el recuerdo de las víctimas, y ha defendido la importancia de trasladar esa memoria también a las nuevas generaciones.

"Ninguna barbarie derrotará a la democracia y ninguna víctima caerá en el olvido mientras esta sociedad siga siendo digna de su memoria", ha recalcado durante el discurso ante autoridades políticas y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid.