Villa del Prado llama a "no bajar la guardia" ante incendios y advierte del "desastre" que vive el municipio

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez, ha pedido este viernes a los vecinos que "no bajen la guardia" por el incendio forestal que afecta a su localidad y por los que hay alrededor, a la vez que ha advertido del "desastre" que está viviendo el municipio.

Lo ha manifestado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha detallado que la situación actual es "bastante tranquila", pero que "no hay que bajar la guardia" después de que ayer "se reavivaran dos focos que en principio estaban apagados".

"La normalidad impera dentro del desastre que tenemos en el municipio y estamos esperando a ver si va evolucionando el día y por lo menos, aunque estamos confinados, nos puedan liberar de salir y entrar. Tengo a medio pueblo distribuido por toda la Comunidad de Madrid que ayer no pudo acceder al municipio", ha expresado la regidora.

En este sentido, Rodríguez ha explicado que hay personas de movilidad reducida que han desplazado al hospital, usuarios de una residencia que se han marchado al municipio de Aldea del Fresno, que a su vez han sido desalojados por el otro incendio que ha afectado a la zona.

"Algunos han buscado un taxi y ahora mismo están en un hotel de Navalcarnero. Tengo a los vecinos distribuidos por varios por varios puntos. Ayer era muy complicado estar en la calle por el humo y por eso la gente se la confinó dentro de sus viviendas. Las personas desalojadas de la urbanización han permanecido en el polideportivo y ya es la segunda noche que han pasado aquí", ha precisado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid seguían sin estar perimetrados ni controlados, pese a la efectividad de los trabajos nocturnos, según fuentes de los servicios de emergencias regionales. Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales, entre bomberos, agentes forestales y UME.