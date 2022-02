Villacís confía en Almeida pero apunta que hay "versiones incongruentes" con el presidente de la EMVS

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. - Alberto Ortega - Europa Press

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que confía en la palabra del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pero ha reconocido que existen "versiones incongruentes" con lo manifestado por el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, en relación al supuesto espionaje desde Cibeles a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una intervención en 'La Sexta', recogida por Europa Press, la coordinadora de Cs en Madrid, ha descartado por ahora la posibilidad de encabezar una moción de censura contra Martínez-Almeida y ha manifestado que tenderá a creer a alcalde hasta que se demuestre lo contrario al pesar los dos años y medio de "buen gobierno" con su socio.

En primer lugar, ha querido dejar claro que tuvo conocimiento del supuesto espionaje antes de ayer a la misma hora que el resto a través de las informaciones publicadas en el diario 'El Mundo' y 'El Confidencial', recibiendo una llamada de Almeida en el que le trasladó lo que posteriormente comentó en la rueda de prensa ofrecida para dar explicaciones al respecto.

Así, ha explicado que lo que hizo Cs en aquel momento fue a las 11.30 mandar una convocatoria, ya que la EMVS tiene un vicepresidente que es de Cs y tiene consejeros de la formación naranja. "Afortunadamente el Ayuntamiento no es un sitio donde el Partido Popular tiene libertad para gobernar y ya sabemos para qué sirve esa libertad. El PP gobierna en coalición y hay quien fiscaliza y controla", ha subrayado.

Por eso, se reclamó un consejo extraordinario y urgente de la EMVS, que ha tenido lugar esta mañana y en el que Cs ha lanzado una batería de preguntas para aclarar a los ciudadanos lo ocurrido al entender que se sientan "inquietos" e "inseguros".

"Lo más importante es que el presidente, que es del PP, ha enmendado a la totalidad la versión del alcalde porque ha dicho que no ha realizado ninguna investigación", ha recalcado.

CONFÍA EN ALMEIDA

Sobre si insinúa si miente el alcalde, Villacís ha replicado que no y ha manifestado que ha hablado "todo el rato" con el alcalde, quien le ha trasladado que se pondrá en contacto con el presidente de la EMVS.

"No lo sé. Yo confío en el alcalde y creo que han hecho una investigación pero también quiero saber cómo se ha hecho esa investigación y por qué se ha producido esa investigación y no se ha dado cuenta al consejo cuando tienen obligación para ello", ha dicho.

Villacís ha insistido en que confía en Almeida pero ha recalcado seguidamente que es un "hecho" que han mantenido "versiones incongruentes", recordando que proviene del mundo jurídico y esto es así.

"Llevamos dos años y medio de muy buen gobierno y hemos pasado tiempos difíciles como la pandemia o Filomena. Yo voy a tender a creer hasta que se me demuestre lo contrario. Yo no voy a acusar o voy a dictar sentencia hasta que haya pruebas y un proceso. Sigo creyendo porque llevamos dos años de gobierno de lealtad y no voy a acusar gratuitamente porque somos serios y no voy a estar salivando para ser alcaldesa", ha señalado.

Por ello, descarta una moción de censura porque considera que "no hay elementos de peso que demuestren que ha habido alguna intervención", apuntando que Cs está para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid no se usa para guerras partidistas del PP ni para una estrategia a nivel nacional.

Por último, ha avisado de que "no va a permitir que concejales de Cs que son limpios vayan a asumir riesgo en la batalla de Génova". "Hay que depurar responsabilidades y no nos va a temblar la mano", ha advertido al vicealcaldesa.