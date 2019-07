Villacís defiende que moratoria de Madrid Central es "obligada" pero añade que "no es conveniente ir al Centro en coche"

Publicado 02/07/2019 14:08:07 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este martes que la moratoria de Madrid Central es "obligada" porque el sistema de multas presentaba deficiencias, pero ha añadido que "no es conveniente acudir al Centro en coche".

"La moratoria era algo obligado. El sistema presentaba deficiencias, y hasta que no se arregle no se puede seguir multando. Pero no es la reversión de Madrid Central, en el pacto con PP aparece transformación, pero hay que aplicar moratoria", ha aseverado ante la prensa durante la visita a la calle Galileo con motivo de la reversión de la peatonalización parcial.

Si bien la vicealcaldesa ha hecho hincapié en lo "importante" que es que la ciudadanía "sepa que no es conveniente acudir al centro en coche". "Es igual de importante acudir en transporte público", ha señalado.

Sobre las alternativas para acabar con la contaminación de este equipo de Gobierno, Villacís ha asegurado que aplicarán "muchas medidas", como la "construcción de aparcamientos disuasorios, y medidas de información". Ha reiterado que el Ayuntamiento está realizando una encuesta a los madrileños sobre su nivel de conocimiento de la medida.

Requerida por los datos de aumento de contaminación durante la primera jornada de moratoria de multas, Begoña Villacís ha indicado que "todo el mundo sabe que un día es insuficiente" para obtener datos fiables. "Incluso cuando se impuso el protocolo siempre dije que los primeros días no eran suficientes", ha concluido.