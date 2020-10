Villacís destaca la importancia de que Madrid "se siga moviendo" y pide "consenso" en las instituciones

Asegura que Madrid tiene "muy buenas condiciones" para competir a nivel internacional aunque necesita "salud"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado este lunes la importancia de que Madrid "se siga moviendo" y ha pedido "consenso y diálogo" en las instituciones para poder poner en marcha medidas contra la pandemia del coronavirus.

Así, Villacís ha considerado que existen dos temas que van a marcar el Gobierno de Madrid en los próximos tres años como son la economía y el área social. "El área social va a estar muy preparada, pero que tenga claro todo el mundo que la prioridad de este Gobierno es hacer una sociedad de nóminas y no una sociedad de pagas", ha apuntado en un desayuno informativo organizado por Executive Forum.

En este sentido, ha expresado que su objetivo principal va a ser mantener el empleo y no apostar "solo por retener sino por avanzar". También, ha sostenido que hasta el momento se ha estado "agitando el urbano" con la Operación Chamartín y los Desarrollos del Sureste.

Concretamente, ha explicado que cuando llegaron al Consistorio "a todo el mundo le daba miedo tocar el tema" de la Operación Chamartín por cuestiones de discrepancia política o por "complejos". Sin embargo, ha incidido en que el desarrollo de la zona Norte es la "evolución de Madrid". "Madrid merece tener un 'downtown', que ofrecerá más de 200.000 puestos de trabajo", ha añadido.

La vicealcaldesa ha destacado la importancia del proyecto para competir a nivel internacional. "Para que un proyecto de esa magnitud tenga lugar en Madrid es porque la Administración ha ofrecido la suficiente certidumbre, seguridad jurídica y colaboración pública-privada", ha apostillado.

"No tenemos miedo a la palabra competir, Madrid está en muy buenas condiciones, pero lo que necesitamos en salud", ha añadido la vicealcaldesa, que ha subrayado que en Madrid hay "un buen Gobierno que está funcionando muy bien". "Creo que somos un ejemplo de Gobierno en coalición", ha afirmado.

MEDIDAS "NI DE IZQUIERDAS NI DE DERECHAS"

Además, ha criticado que no es el momento de "mociones de censura ni de broncas" y ha afirmado que "no se concibe" que después de la primera ola de la pandemia del coronavirus, en una "segunda ola nos quedamos a ver qué pasa". "Las medidas no pueden ser ni de izquierdas ni de derechas. No puedan estar bien o mal según quién las defienda", ha sostenido.

"Es vital que los políticas hagamos nuestro trabajo, que seamos capaz de consensuar y pactar las medidas ya", ha apuntado y ha pedido más "seriedad y moderación".

En el marco del consenso, ha hablado de la acción realizada por el Consistorio madrileño en los Pactos de la Villa. "Es más meritorio que partidos como Vox o Más Madrid sean capaces de sentarse juntos", ha aseverado, al sostener que fueron capaces de "estar a la altura de lo que exigía Madrid en aquel momento" y que es lo que se tendría que hacer a nivel nacional.