Villacís fija el "salto de calidad" del próximo mandato en posicionar "Madrid DC" para que compita con NY o Tokio

Para ello ve clave modificar la Ley de Capitalidad



MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha marcado como principal objetivo del próximo mandato que la capital dé un "salto de calidad" y lograr posicionar "Madrid Distrito Capital", dando herramientas diferenciadas a la ciudad para poder competir con urbes como Tokio, Berlín y Nueva York.

"Promoveremos una modificación sustancial de la Ley de Capital para posicionarnos donde nos corresponde", ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en la línea de lo defendido estas semanas por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Entiende que se debe lograr que la capital tenga "más herramientas" para poder ser "más competitivos con el resto del mundo".

Villacís ha asegurado que no tienen "miedo a asumir más responsabilidades" en materias como Urbanismo, Seguridad o Fiscalidad. Ejemplo de las cuestiones "sin sentido" que suceden ahora ha situado que el Gobierno de España marque la tasa de resposición de la Policía Local de la capital.

Esta modificación de la Ley de Capitalidad supondría el "siguiente paso" después de haber situado internacionalmente a la capital en este Mandato. "Es la primera vez que se escucha la palabra Madrid porque antes solo se hablaba de Barcelona", ha afirmado.

Precisamente se ha referido a la Ciudad Condal que "también podría modificar esa Ley", pero entiende que la actual regidora, Ada Colau, no lo va a llevar a cabo. Sobre la capital catalana ha añadido que no quiere "competir con ella" sino junto a ella frente al resto del mundo. "Quiero salir al mundo con Barcelona, si ellos no lo hacen, nosotros no nos vamos a quedar atrás", ha advertido Villacís, quien ha asegurado que tras esta transformación "Madrid seducirá más" y dejará de "mirarse al ombligo".